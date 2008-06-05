Чи загрожує Україні інцидент, що стався на АЕС в Словенії

Інцидент, який стався 4 червня на АЕС "Крско" в Словенії, несуттєвий і не загрожує Україні.

Про це в УНІАН заявив начальник відділу моніторингу та кризового реагування Державного комітету з ядерного регулювання Олексій АНАНЕНКО.

«Найімовірніше, це несуттєвий інцидент, оскільки інакше Україну негайно повідомили б про загрози, як це передбачено Конвенцією про оперативне повідомлення про аварії на АЕС», – сказав О.АНАНЕНКО, зазначивши, що наразі жодних офіційних повідомлень від МАГАТЕ не надходило.

О.АНАНЕНКО додав, що зараз комітет контактує з МАГАТЕ для отримання офіційної інформації.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня Європейська комісія поширила попередження для всіх країн ЄС про можливу радіаційну небезпеку після інциденту на АЕС "Крско" в Словенії.

У середу словенська АЕС повідомила про зниження потужності через проблеми в системі охолоджування.

"Стався витік охолоджуючої рідини з першого контуру охолоджування на АЕС у Крско", - сказано в повідомленні Єврокомісії.

"Як захід профілактики роботу АЕС було припинено на кілька годин. Це зроблено для того, щоб дати змогу працівникам встановити причини несправності й усунути їх", - повідомила ЄК.

У документі сказано також, що екстрена зупинка не обов`язкова, і несправність не завдасть шкоди довкіллю.

АЕС вживає заходів для забезпечення безпеки.

Інцидент на АЕС у Словенії не становить загрози, повідомив у середу РИА Новости Ферран ТАРРАДЕЛЬЯС - прес-секретар єврокомісара з енергетики Андріса ПІБАЛГСА.

"Жодної загрози для європейців ядерний інцидент не становить", - сказав він.

За його словами, Єврокомісія перебуває на зв`язку з владою Словенії, але поки не має наміру відряджати своїх експертів на АЕС.

"У дусі відвертості, властивої виконавчій владі ЄС, ми вирішили за необхідне оприлюднити інформацію про інцидент", - пояснив Ф.ТАРРАДЕЛЬЯС, відповідаючи на запитання, чим тоді зумовлено поширене Єврокомісією попередження про можливу радіаційну небезпеку.

За його словами, у таких ситуаціях Єврокомісія автоматично запускає спеціальний механізм попередження країн Євросоюзу.

Атомну станцію "Крско" побудували спільно Словенія і Хорватія в середині 1980-х років і час від часу зупиняли для профілактики та дрібного ремонту.

Зараз на АЕС експлуатується один енергоблок з реактором PWR-700 виробництва "Вестінгауз". Будівництво "Крско-1" почалося 30 березня 1975 року, енергопуск відбувся 2 жовтня 1981 року, а здача в експлуатацію - 1 січня 1983 року.

АЕС виробляє 4 млрд. кВт/г електроенергії на рік.