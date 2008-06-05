Чи загрожує Україні інцидент, що стався на АЕС в Словенії
Держкомітет контактує з МАГАТЕ
|АЕС ”Крско” у Словенії. Фото АР
Про це в УНІАН заявив начальник відділу моніторингу та кризового реагування Державного комітету з ядерного регулювання Олексій АНАНЕНКО.
«Найімовірніше, це несуттєвий інцидент, оскільки інакше Україну негайно повідомили б про загрози, як це передбачено Конвенцією про оперативне повідомлення про аварії на АЕС», – сказав О.АНАНЕНКО, зазначивши, що наразі жодних офіційних повідомлень від МАГАТЕ не надходило.
О.АНАНЕНКО додав, що зараз комітет контактує з МАГАТЕ для отримання офіційної інформації.
Як повідомляв УНІАН, 4 червня Європейська комісія поширила попередження для всіх країн ЄС про можливу радіаційну небезпеку після інциденту на АЕС "Крско" в Словенії.
У середу словенська АЕС повідомила про зниження потужності через проблеми в системі охолоджування.
"Стався витік охолоджуючої рідини з першого контуру охолоджування на АЕС у Крско", - сказано в повідомленні Єврокомісії.
"Як захід профілактики роботу АЕС було припинено на кілька годин. Це зроблено для того, щоб дати змогу працівникам встановити причини несправності й усунути їх", - повідомила ЄК.
У документі сказано також, що екстрена зупинка не обов`язкова, і несправність не завдасть шкоди довкіллю.
АЕС вживає заходів для забезпечення безпеки.
Інцидент на АЕС у Словенії не становить загрози, повідомив у середу РИА Новости Ферран ТАРРАДЕЛЬЯС - прес-секретар єврокомісара з енергетики Андріса ПІБАЛГСА.
"Жодної загрози для європейців ядерний інцидент не становить", - сказав він.
За його словами, Єврокомісія перебуває на зв`язку з владою Словенії, але поки не має наміру відряджати своїх експертів на АЕС.
"У дусі відвертості, властивої виконавчій владі ЄС, ми вирішили за необхідне оприлюднити інформацію про інцидент", - пояснив Ф.ТАРРАДЕЛЬЯС, відповідаючи на запитання, чим тоді зумовлено поширене Єврокомісією попередження про можливу радіаційну небезпеку.
За його словами, у таких ситуаціях Єврокомісія автоматично запускає спеціальний механізм попередження країн Євросоюзу.
Атомну станцію "Крско" побудували спільно Словенія і Хорватія в середині 1980-х років і час від часу зупиняли для профілактики та дрібного ремонту.
Зараз на АЕС експлуатується один енергоблок з реактором PWR-700 виробництва "Вестінгауз". Будівництво "Крско-1" почалося 30 березня 1975 року, енергопуск відбувся 2 жовтня 1981 року, а здача в експлуатацію - 1 січня 1983 року.
АЕС виробляє 4 млрд. кВт/г електроенергії на рік.