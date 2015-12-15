Геннадій Корбан: ОПЗ можуть тихо й недорого приватизувати за російські гроші за участю Кононенка, Фірташа і Саакашвілі

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив лідер УКРОПу Геннадій Корбан, коментуючи інцидент на засіданні Національної ради реформ за участю Саакашвілі та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. За версією Авакова, голова Одеської ОДА втратив контроль над собою після того, як він запитав, чому Саакашвілі спілкувався по ОПЗ з російським олігархом з «Уралхіму» і як це пов'язано з процесом приватизації підприємства. Сам Саакашвілі на прес-конференції заявив, що «про існування ОПЗ дізнався 3 дні тому».

Геннадій Корбан зазначив, що Одеський припортовий цінний не тільки тим, що є модернізованим підприємством, але й більшою мірою тим, що частиною об'єкта є аміакопровід, що дає можливість контролювати не тільки постачання російських добрив (в обсязі понад 2 млн т. щороку), але й експорт цього продукту з боку українських хімзаводів, що належать Дмитру Фірташу.

«Це і є золота жила. І навряд чи Саакашвілі не знав про це», – вважає політик.

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Геннадій Корбан зазначив, що ОПЗ перебуває в управлінні двох бізнес-груп, що мають потужний політичний вплив: 60% контролює «сірий кардинал», перший заступник голови фракції БПП Ігор Кононенко, а 40%, можливо, – під контролем бізнесменів, що мають стосунок до Миколи Мартиненка.

«Вони якось уживалися. Але три дні тому все змінилося, зі слів самого одеського губернатора», – сказав політик.

«Припускаю, що питання про його участь було поставлене руба перед паном Кононенком, якого, до речі, Саакашвілі ніколи не згадує у своїх «викривальних» списках корупціонерів і олігархів», – вважає Корбан.

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Політик припустив, що у відповідь на це Ігор Кононенко запропонував «участь шляхом вибивання іншого партнера».

«У цій комбінації закладений простий принцип: бий ворога руками ворога, що й демонструє пан Саакашвілі, – повідомив лідер УКРОПу. – Думаю, ця історія матиме продовження, пов'язане з більш глибокою проблематикою, – тиха і недорога приватизація ОПЗ за участю Кононенка, Фірташа і одеського губернатора – за російські гроші».