Порошенко, Яценюк та Гройсман наголошують, що єдність є ключовим фактором успішних змін у країні

Про це йдеться у спільній заяві президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка та голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана, розміщеній на урядовому порталі та президентському сайті.

"Ми єдині у баченні стратегії розвитку держави. Коаліційна угода закріплює план конкретних кроків щодо її реалізації. Дискусії мають стосуватися оптимальних шляхів утілення цього плану. Єдність, яку ми демонструємо зараз, є ключовим фактором успішних змін у країні. Саме цього чекає від нас суспільство - і в цьому наша найвища відповідальність", - йдеться у заяві.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та голова Верховної Ради Володимир Гройсман закликають вгамувати політичні пристрасті в Україні та поставити понад усе інтереси України.