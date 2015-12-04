Порошенко: війна, нав’язана Росією, стала для України справжньою вітчизняною війною
16:09, 04 грудня 2015Політика
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Війна, нав’язана російським агресором, стала для України справжньою вітчизняною війною.
Україна заплатила дуже велику ціну: життям своїх синів і дочок / Фото УНІАН
Про це заявив президент Петро Порошенко сьогодні під час виступу у Центральному будинку офіцерів Збройних сил України з нагоди 24-ї річниці ЗСУ.
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«Війна, нав’язана російським агресором, стала для українців, України справжньою вітчизняною війною, війною за справедливість, війною за рідну землю, за незалежність, справою всіх і кожного: від малого до великого», - зазначив він.
«Для того, щоб вижити, викинути з більшої частини Донбасу російських загарбників, Україна заплатила дуже велику ціну: життям своїх синів та доньок», - підкреслив Петро Порошенко.
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