Порошенко: війна, нав’язана Росією, стала для України справжньою вітчизняною війною

Про це заявив президент Петро Порошенко сьогодні під час виступу у Центральному будинку офіцерів Збройних сил України з нагоди 24-ї річниці ЗСУ.

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«Війна, нав’язана російським агресором, стала для українців, України справжньою вітчизняною війною, війною за справедливість, війною за рідну землю, за незалежність, справою всіх і кожного: від малого до великого», - зазначив він.

«Для того, щоб вижити, викинути з більшої частини Донбасу російських загарбників, Україна заплатила дуже велику ціну: життям своїх синів та доньок», - підкреслив Петро Порошенко.