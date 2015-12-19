Адвокат Небесної сотні: фігуранти справи про розстріл Майдану досі працюють у МВС та СБУ

Слідство у справі розстрілу Майдану постійно впирається в те, що свідкам-правоохоронцям треба давати свідчення проти свого нинішнього керівництва.

Про це пише в своїй статті для ZN.UA адвокат Небесної сотні Євгенія Закревська.

"Очевидно, що в поточній ситуації, коли величезна частина фігурантів... ні, не втекла, а продовжує працювати в правоохоронних органах МВС, прокуратурі, СБУ, — розслідування теж малоефективне. Слідство постійно впирається в те, що свідкам-правоохоронцям необхідно давати свідчення проти свого нинішнього керівництва. І якщо свідків з "того боку" в принципі знайти важко, то в таких умовах практично неможливо. Мова і про "Беркут", і про карний розшук і керівництво управлінь громадською безпекою, і про прокуратуру", - пише Закревська.

За її словами, сам факт, що система, яка використовувалася для вчинення злочинів, залишається незмінною, дуже підриває довіру потенційних свідків і нівелює їх бажання свідчити.

На думку Закревської, в Україні потрібно реформувати структуру, частина якої розслідує злочини, скоєні зовсім недавно іншою її, у тому числі досі діючою, частиною в процесі такого розслідування.

"У результаті повинна вийти нова структура, яка і завершить розслідування. Але для цієї новостворюваної структури (кількох структур), розслідування такого роду в принципі не характерні. Тому що моделі їх взяті з країн, де правоохоронні органи ніколи з такими завданнями не стикалися, оскільки злочини такого масштабу там не відбувалися. І завдання новостворених правоохоронних органів — швидше не допустити, щоб ми ще раз зіткнулися з подібним, ніж розслідувати те, що вже трапилося. Тобто на початку роботи новоствореного органу йому доведеться вирішувати дуже складне і в цілому не властиве йому завдання", - пише адвокат.

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Нагадаємо, розслідування більшості кримінальних справ за фактом кривавих злочинів, скоєних проти учасників Майдану, зупинено, тому що більшість підозрюваних втекли з країни. Про це йдеться в листі голови антикорупційного комітету Верховної Ради Єгора Соболєва до голів парламентських фракцій.

Зокрема, у справі про незаконне скасування конституційної реформи ніяких підозр нікому не було оголошено.

Раніше адвокат Небесної Сотні Богдан Тітич стверджував, що перед бійцями "Беркута", які брали участь у розстрілі протестувальників у Києві 18-20 лютого, стояло завдання "убити якомога більше людей", тому їх дії слід кваліфікувати як терористичний акт.