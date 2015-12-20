Президент: Звіт Єврокомісії щодо безвізового режиму для України безумовний, повернення назад не буде
Звіт Єврокомісії щодо візової лібералізації для України безумовний, повернення назад вже не буде.
Про це президент України Петро Порошенко заявив в інтерв’ю одному із українських телеканалів.
«Позиція перша – це підписання Угоди про асоціацію, і позиція друга – це нова ступінь свободи для українців», - сказав Порошенко, зазначивши, що «це рішення (Єврокомісії щодо безвізовому режиму - УНІАН) було дуже непростим. Але повернення назад вже не буде. Це і символ, і прояв довіри з боку ЄС, Європейського парламенту, європейських комісарів».
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За словами президента, оприлюднений 18 грудня звіт Єврокомісії останній, і про це він домовився з керівництвом ЄС під час квітневого саміту Україна-ЄС у 2015 році.
«Звіт є безумовним, у звіті чітко наголошено на тому, що Європейська комісія виносить законодавчу ініціативу без будь-яких попередніх умов», - заявив він.
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Також, Петро Порошенко не має сумнівів, що і Європейська рада, і Європарламент схвалять рішення про надання Україні безвізового режиму.
«Ми маємо чітко пам’ятати, що ще є дві інституції: Європейська рада, яка розгляне це питання (щодо лібералізації візового режиму з Україною - УНІАН), і у нас попереду ще достатньо інтенсивна робота, і я не маю сумніву, що ми це зробимо, і в Європарламенті ми зараз користуємося підтримкою і повагою більшості фракцій Європейського парламенту», - заявив Порошенко.
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«Були чіткі заяви президента Європарламенту Мартіна Шульца, керівника нашої групи Україна-ЄС в Європарламенті, інших відомих лідерів фракцій. Нами була зроблена величезна робота, що вони це (надання Україні візової лібералізації - УНІАН) підтримують», - зазначив президент.
Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Єврокомісія оприлюднила фінальний звіт щодо виконання Україною Плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС.
У звіті ЄК констатує, що Україна виконала всі умови для того, щоб рекомендувати включити її до списку країн, з якими в ЄС діє безвізовий режим.
Звіт буде направлений Раді ЄС та Європейському парламенту, і на основі цього документа вони мають затвердити рішення щодо лібералізації візового режиму з Україною.
Діалог між Євросоюзом та Україною щодо лібералізації візового режиму було започатковано у 2008 році, а в 2010 році ЄС запропонував Україні План дій щодо візової лібералізації.