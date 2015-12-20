Президент: Звіт Єврокомісії щодо безвізового режиму для України безумовний, повернення назад не буде

Про це президент України Петро Порошенко заявив в інтерв’ю одному із українських телеканалів.

«Позиція перша – це підписання Угоди про асоціацію, і позиція друга – це нова ступінь свободи для українців», - сказав Порошенко, зазначивши, що «це рішення (Єврокомісії щодо безвізовому режиму - УНІАН) було дуже непростим. Але повернення назад вже не буде. Це і символ, і прояв довіри з боку ЄС, Європейського парламенту, європейських комісарів».

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За словами президента, оприлюднений 18 грудня звіт Єврокомісії останній, і про це він домовився з керівництвом ЄС під час квітневого саміту Україна-ЄС у 2015 році.

«Звіт є безумовним, у звіті чітко наголошено на тому, що Європейська комісія виносить законодавчу ініціативу без будь-яких попередніх умов», - заявив він.

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Також, Петро Порошенко не має сумнівів, що і Європейська рада, і Європарламент схвалять рішення про надання Україні безвізового режиму.

«Ми маємо чітко пам’ятати, що ще є дві інституції: Європейська рада, яка розгляне це питання (щодо лібералізації візового режиму з Україною - УНІАН), і у нас попереду ще достатньо інтенсивна робота, і я не маю сумніву, що ми це зробимо, і в Європарламенті ми зараз користуємося підтримкою і повагою більшості фракцій Європейського парламенту», - заявив Порошенко.

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«Були чіткі заяви президента Європарламенту Мартіна Шульца, керівника нашої групи Україна-ЄС в Європарламенті, інших відомих лідерів фракцій. Нами була зроблена величезна робота, що вони це (надання Україні візової лібералізації - УНІАН) підтримують», - зазначив президент.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Єврокомісія оприлюднила фінальний звіт щодо виконання Україною Плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС.

У звіті ЄК констатує, що Україна виконала всі умови для того, щоб рекомендувати включити її до списку країн, з якими в ЄС діє безвізовий режим.

Звіт буде направлений Раді ЄС та Європейському парламенту, і на основі цього документа вони мають затвердити рішення щодо лібералізації візового режиму з Україною.

Діалог між Євросоюзом та Україною щодо лібералізації візового режиму було започатковано у 2008 році, а в 2010 році ЄС запропонував Україні План дій щодо візової лібералізації.