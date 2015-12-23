Депутати "Відродження" пропонують привести декомунізацію у відповідність до євростандартів

Документ, за словами авторів, дозволить виконати рекомендації Венеційської комісії щодо законів про декомунізацію та привести їх у відповідність до стандартів Ради Європи.

“Діючі закони про декомунізацію мають багато недоліків – в першу чергу проблема в їх неоднозначному тлумаченні. Наприклад, немає чіткого визначення що таке “пропаганда” та “використання” символіки. В результаті це може привести до порушення прав людини. Аби цього не сталося у законопроекті пропонується чітке визначення терміну "пропаганда", врегульовуються моменти використання символіки в наукових цілях та в мистецтві. Схожа ситуація і з переліком заборонених комуністичних символів. Згадайте, скільки було питань у суспільстві чи зможуть ті ж ветерани одягати ордени на урочистості. Тому, у законопроекті уточнюється перелік символів, які потрапляють під заборону”, - коментує заступник голови партії “Відродження”, представник України у Венеційській комісії Володимир Пилипенко.

Депутати також пропонують збільшити для органів місцевого самоврядування строки виконання закону про декомунізацію з шести місяців до року. Експерти Венеційської комісії наголошують, що в умовах проведення в Україні процесу децентралізації, місцеві громади повинні мати достатні повноваження вирішувати питання, пов’язані із декомунізацією. За порушення закону пропонується ввести суттєві штрафи замість обмеження волі.

“Прийняття законопроекту дозволить привести розпочатий вже процес декомунізації у відповідність до стандартів Ради Європи, та у майбутньому запобігти судовим процесам у Європейському Суді з прав людини. Подивимось, наскільки влада готова виконувати обіцянки перед Венеційською комісією. Бо схожі обіцянки щодо приведення процесу люстрації до європейських стандартів, дані понад рік тому, влада досі не виконала”, - додав Пилипенко.