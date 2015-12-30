Чубаров: У контракті на постачання електроенергії до Криму треба зафіксувати факт окупації

18:10, 30 грудня 2015
Політика
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За словами голови Меджлісу, у новому контракті необхідно написати, що електроенергія поставляється до "Автономної республіки Крим, тимчасово окупованої РФ".

Чубаров / Фото УНИАН

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров вважає, що в новому контракті на постачання електроенергії до Криму має бути зафіксовано факт тимчасової окупації півострову Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві.

«До Верховної Ради було внесено декілька законопроектів, у яких були статті, які забороняли постачання електроенергії у Крим. Жоден з цих законопроектів не був розглянутий до кінця року», - зазначив він.

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«Тепер можна говорити, що на рівні закону немає заборони постачання електроенергії. Деякі чиновники, включаючи міністра енергетики Демчишина, вважають, що тепер у них розв’язані руки, і днями я читав його інтерв’ю про те, що буде постачатися електроенергія до Криму», - додав Чубаров.

«Я особисто не знаю, що буде 1 січня 2016 року. Оскільки контракт на постачання електроенергії в Крим діє до 31 грудня 2015 року, тобто рівно в 00.00 1 січня електропостачання не має бути до окупованого Криму, але, виходячи з тієї впевненості, яку висловлює Демчишин в інтерв’ю, я думаю, що вони знову підготували новий злочин», - сказав Чубаров.

За словами голови Меджлісу, якщо в новому контракті буде написано, що постачається електроенергія до "Автономної республіки Крим, тимчасово окупованої РФ", "якщо так буде записано, то нехай вони отримують свої 220 МВт".

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