ГПУ: За вимагання 1,4 мільйона гривень хабара затримали одного з підлеглих Саакашвілі
21:40, 30 грудня 2015Політика
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У ГПУ уточнили, що вказані кошти "фактично можна назвати відкатом".
Посадовець вимагав гроші за надання дозволу на забудову в Одесі / 1i.com.ua
Генеральна прокуратура України спільно з працівниками СБУ затримала за вимагання 1,4 млн грн. керівника управління комунальної власності та інфраструктури Одеської обласної державної адміністрації.
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Про це УНІАН повідомили у Генпрокуратурі.
У відомстві уточнили, що вказані кошти, які “фактично можна назвати відкатом”, посадовець вимагав за надання дозволу на забудову в Одесі.
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