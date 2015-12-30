ГПУ: За вимагання 1,4 мільйона гривень хабара затримали одного з підлеглих Саакашвілі

Генеральна прокуратура України спільно з працівниками СБУ затримала за вимагання 1,4 млн грн. керівника управління комунальної власності та інфраструктури Одеської обласної державної адміністрації.

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Про це УНІАН повідомили у Генпрокуратурі.

У відомстві уточнили, що вказані кошти, які “фактично можна назвати відкатом”, посадовець вимагав за надання дозволу на забудову в Одесі.