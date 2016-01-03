В Обами пояснили, чому відклали введення нових санкцій проти Ірану

Про це заявив помічник президента США з національної безпеки Бен Родс, передає РБК з посиланням на Associated Press.

При цьому про те, про які саме питання йдеться, він не уточнив.

Водночас, помічник президента наголосив, що нові санкції - "це не те питання, яке США стали б обговорювати на переговорах з іранською стороною".

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"Їх не запитуватимуть щодо того, проти кого нам вводити санкції", — заявив Родс.

Нагадаємо, раніше президент Ірану Хасан Рухані наказав міністру оборони розширити ракетну програму у відповідь на погрози США ввести санкції після того, як Тегеран провів у жовтні 2015 року випробування балістичних ракет.

УНІАН повідомляв, що під обмеження Міністерства фінансів США можуть потрапити близько десятка компаній і фізичних осіб з Ірану, Гонконгу та Об'єднаних Арабських Еміратів. Відомство зберегло за собою право вводити санкції щодо іранських організацій, які підозрюються у допомозі в розробці ракет, а також у підтримці міжнародного тероризму і порушеннях прав людини.