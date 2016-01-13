Порошенко пропонує Яценюку збільшити зарплати військовим у зоні АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у листі до Яценюка Порошенко пропонує збільшити виплати воїнам, враховуючи важливість завдань з оборони України від російської агресії, захисту її суверенітету і територіальної цілісності, що виконуються військовослужбовцями в умовах безпосередньої загрози життю та здоров’ю, а також з метою уникнення диспропорції між розмірами грошового забезпечення військовослужбовців та представників інших силових відомств.

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Президент також пропонує невідкладно визначитися з упорядкуванням виплат грошової винагороди військовослужбовцям, які безпосередньо беруть участь у виконанні завдань в районі проведення антитерористичної операції.

«Порушене питання прохання опрацювати в межах видатків, передбачених у державному бюджеті України на 2016 рік на зазначені цілі», – йдеться в листі президента.