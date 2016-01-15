В ЄС вважають "логічною" ідею призначення в Україні віце-прем'єра з євроінтергації

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі журналістам сказав високопосадовий європейський дипломат.

"У такому складному процесі реформ, через який зараз проходить Україна, є великі виклики в питанні координації. Тому є свого роду логіка у намаганні координувати це в уряді на високому рівні. Звичайно - це суверенне рішення України, і їхнє рішення, як вони будуть називати цю позицію. Я думаю, що це - цікава ідея", - сказав він.

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Дипломат також повідомив, що і Зовнішня служба ЄС поділяє цю ідею. "Ми думаємо, що це предмет, який заслуговує на розгляд, це також логічна ідея", - наголосив він.

Співрозмовник підтвердив, що така пропозиція є і в документах, які надала група країн ЄС для розгляду на наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ, яке пройде у понеділок, 18 січня у Брюсселі.