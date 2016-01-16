СБУ: Рубан не має повноважень вести переговори щодо звільнення українців
Служба безпеки України заявляє, що керівнику Центру звільнення полонених Володимиру Рубану "не надавалися жодні повноваження вести переговори щодо звільнення громадян України".
Про це йдеться у відповідній заяві спецслужби.
"Останнім часом такий собі громадянин В. Рубан поширює заяви, що начебто він як представник СБУ проводив якісь переговори з можливого звільнення громадян України в Мінську та начебто обговорював там вірогідність їхнього обміну на російських військовослужбовців. СБУ офіційно наголошує, що В. Рубану не надавалися жодні доручення чи повноваження вести будь-які переговори щодо звільнення громадян України", - сказано у ній.
Також СБУ підкреслює, що Рубан не є генералом СБУ.
"Тривалий час він безпідставно називає себе "генералом" спецслужби, з його слів так його представляють і окремі ЗМІ. Це також не відповідає дійсності", - сказано в заяві.
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СБУ нагадує, що у Мінську триває робота Тристоронньої контактної групи і чотирьох підгруп, де Україну представляють уповноважені на це особи.
"Звичайно, пан Рубан міг побувати у Мінську як приватна особа, але він ніколи не брав участі в офіційних перемовинах чи зустрічах", - підкреслює відомство.
Спецслужба зазначає, що питання звільнення українських громадян, які стали політв'язнями в РФ, зокрема, Надії Савченко, Олега Сенцова, Олександра Кольченка перебуває на особистому контролі президента Петра Порошенко, про це йдеться на всіх міжнародних зустрічах.
"Спекулювати на цих темах, надаючи недостовірну і відверто вигадану інформацію - це вводити в оману суспільство і родичів полонених", - заявили у СБУ.
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Відомство заявляє, що є відкритим до співпраці у пошуці і звільненні громадян, що перебувають на окупованих територіях чи у РФ у форматі роботи волонтерів з міжвідомчим центром, але при цьому закликає відмовитися від спекуляцій і неправдивих заяв.
"Закликаємо тих, хто, безпідставно прикриваючись Службою, втручається у цей делікатний процес, не гратися долями людей!", - підкреслює СБУ.
Нагадаємо, 14 січня Рубан підтвердив інформацію про розмову з адвокатами російських ГРУшників Александрова та Єрофєєва, повідомивши, що в Росії нібито погодились на обмін Сенцова та Кольченка на своїх військових.
Рубан повідомив, що центр на зустрічі в Мінську отримав пропозицію щодо обміну Сенцова на Єрофеєва, проте українська сторона запропонувала обмін "два на два": двох російських спецпризначенців на Сенцова і Кольченка.