СБУ: Рубан не має повноважень вести переговори щодо звільнення українців

Про це йдеться у відповідній заяві спецслужби.

"Останнім часом такий собі громадянин В. Рубан поширює заяви, що начебто він як представник СБУ проводив якісь переговори з можливого звільнення громадян України в Мінську та начебто обговорював там вірогідність їхнього обміну на російських військовослужбовців. СБУ офіційно наголошує, що В. Рубану не надавалися жодні доручення чи повноваження вести будь-які переговори щодо звільнення громадян України", - сказано у ній.

Також СБУ підкреслює, що Рубан не є генералом СБУ.

"Тривалий час він безпідставно називає себе "генералом" спецслужби, з його слів так його представляють і окремі ЗМІ. Це також не відповідає дійсності", - сказано в заяві.

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СБУ нагадує, що у Мінську триває робота Тристоронньої контактної групи і чотирьох підгруп, де Україну представляють уповноважені на це особи.

"Звичайно, пан Рубан міг побувати у Мінську як приватна особа, але він ніколи не брав участі в офіційних перемовинах чи зустрічах", - підкреслює відомство.

Спецслужба зазначає, що питання звільнення українських громадян, які стали політв'язнями в РФ, зокрема, Надії Савченко, Олега Сенцова, Олександра Кольченка перебуває на особистому контролі президента Петра Порошенко, про це йдеться на всіх міжнародних зустрічах.

"Спекулювати на цих темах, надаючи недостовірну і відверто вигадану інформацію - це вводити в оману суспільство і родичів полонених", - заявили у СБУ.

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Відомство заявляє, що є відкритим до співпраці у пошуці і звільненні громадян, що перебувають на окупованих територіях чи у РФ у форматі роботи волонтерів з міжвідомчим центром, але при цьому закликає відмовитися від спекуляцій і неправдивих заяв.

"Закликаємо тих, хто, безпідставно прикриваючись Службою, втручається у цей делікатний процес, не гратися долями людей!", - підкреслює СБУ.

Нагадаємо, 14 січня Рубан підтвердив інформацію про розмову з адвокатами російських ГРУшників Александрова та Єрофєєва, повідомивши, що в Росії нібито погодились на обмін Сенцова та Кольченка на своїх військових.

Рубан повідомив, що центр на зустрічі в Мінську отримав пропозицію щодо обміну Сенцова на Єрофеєва, проте українська сторона запропонувала обмін "два на два": двох російських спецпризначенців на Сенцова і Кольченка.