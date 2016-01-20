Яценюк звинуватив Григоришина в роботі на ФСБ та фінансуванні антиукраїнських сил

Про це Яценюк сказав у ході засідання уряду.

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"Ми підняли питання щодо окремих осіб, російських недоолігархів, як я їх назвав би, які спілкуються з українською політичною елітою, яку і елітою не назвеш, які хочуть активно дестабілізувати ситуацію, - сказав Яценюк. - Вони крадуть гроші з бюджету, а потім фінансують, в першу чергу, антиукраїнські політичні сили і звітують в ФСБ, як, наприклад, робить громадянин Російської Федерації Григоришин, який пасеться на українському енергетичному секторі останні 10 років. Це чистий агент".

Раніше, 13 січня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні уряду, звертаючись до міністра енергетики Володимиру Демчишину, заявив про ознаки протекціонізму з боку держкомпанії "Укренерго" на користь російського бізнесмена Костянтина Григоришина, що виникли при проведенні тендерів на закупівлю трансформаторів вартістю понад 2 млрд грн.