Мінрегіонбуд визначив основні недоліки АТУ і АТО

Міністерство регіонального розвитку і будівництва України розробило проект Концепції адміністративно-територіальної реформи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Як говориться в повідомленні, проект документа було розроблено на виконання Концепції державної регіональної політики і з метою оптимізації адміністративно-територіального устрою України і створення на цій основі ефективної і відповідальної публічної влади на всіх рівнях.

Концепція визначає принципи організації адміністративно-територіального устрою в Україні; типологію адміністративно-територіальних одиниць і вимоги до їх створення; базові повноваження органів влади на рівнях адміністративно-територіальних одиниць; принципи і етапи адміністративно-територіальної реформи.

До основних проблем сучасного адміністративно-територіального устрою (АТУ) розробники проекту Концепції відносять неврегульованість структури АТУ, неврегульованість статусу ряду існуючих адміністративно-територіальних одиниць (АТО), відсутність єдиної системи і порядку віднесення їх до відповідної категорії, інституційну недостатність АТО районного рівня, надмірну диференціацію за кількістю населення, площі між АТО одного рівня, невідповідність статусу багатьох АТО їх кадровому, ресурсному і організаційному потенціалу, невідповідність АТУ рекомендаціям Європейського союзу, нераціональне розмежування між окремими АТО.

Згідно з Концепцією, систему АТУ України складають АР Крим, області, райони, міста, райони у містах, селища і села. На їх основі утворюються АТО трьох рівнів: громади, райони, регіони. Громади визначаються як базовий рівень АТУ. Район є субрегіональним рівнем АТУ, а регіон - регіональним рівнем.

Документ регламентує, що при ухваленні рішення щодо створення АТО слід брати до уваги такі вимоги: повна і виняткова компетенція органів публічної влади одного рівня; територія АТО є нерозривною, в її межах не може бути інших АТО того ж рівня, не може бути анклавів і ексклавів; невисокий рівень ротаційності місцевих бюджетів; стійкість до політичних, демографічних, економічних викликів, відсутність внутрішніх чинників власної дезорганізації тощо.

За словами міністра регіонального розвитку і будівництва Василя КУЙБІДИ, при проведенні адміністративно-територіальної реформи не змінюватимуться кордони областей, також не передбачається розривати існуючі сільські ради.