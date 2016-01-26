"Народний фронт" підтримає зміни до Конституції, якщо Росія виконає базові принципи Мінських угод - заява

Фракція "Народний фронт" заявила, що поважає позицію Блоку Петра Порошенка і вимагає поважати свою власну позицію також.

Заяву виголосив на брифінгу голова фракції Максим Бурбак

"Ми підтримали Президента у підписанні мінських домовленостей. А тепер настав час їх виконання, а саме: припинення вогню; відведення військ агресора і відновлення контролю над кордоном", - наголосили у заяві.

У партії підкреслили, що для внесення змін до Конституції щодо децентралізації необхідно 300 голосів у Верховній Раді, понад 80 із яких "Народний фронт" готовий дати від фракції - при умові зобов’язання Росії виконати базові принципи Мінських угод.

"Це політична позиція партії "Народний фронт", яку очолює Прем'єр-міністр, і який чітко висловився за необхідність початку процесу розробки нового Основного Закону України. Нової України з новою Конституцією. Ми цінуємо сарказм керівника фракції Блоку Петра Порошенка. Але вважаємо, що його треба залишити до кращих часів", - йдеться у заяві.

"Народний фронт" підкреслив, що за економічні реформи в країні відповідає і Уряд, де міністри економічного блоку делеговані від фракції Блоку Петра Порошенка, і Національна рада реформ, яка персонально очолюється Президентом.

"Щодо пропозицій про звіт Уряду. Прем’єр-міністр і Уряд готові вкотре прийти і прозвітувати перед парламентом. Але прозвітувати повинні і всі міністри уряду, а також коаліція на предмет дотримання коаліційної угоди і підтримки Уряду", - заявляють у партії.

Фракція "Народного фронту" розробила законопроект про внесення змін до Конституції у частині судочинства, основна його ідея – це повна заміна усіх суддів України і спрощення системи судоустрою.

"Ми за оновлення всього судівського корпусу. Це означає, що разом зі змінами в Конституцію повинен бути ухвалений і новий закон про судоустрій з чіткими критеріями, переатестацією, набором нових суддів, а відповідно і оновленням всього складу судів.Також у парламенту повинно залишитись право висловлення недовіри Генпрокурору", - йдеться у заяві.

"Народний фронт" підкреслює, що саме тому спільно з президентом і фракціями необхідно внести поправки до конституційних змін та чітко виписати дорожню карту з основними принципами нового закону про судоустрій, який вкотре, підкреслюю, повинен прийматись і вступати в силу одночасно зі змінами до Конституції.