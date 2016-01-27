Секретар Радбезу Росії заявив, що Донбас - це частина України

Він запевнив, що Росія зацікавлена у територіальній цілісності України, передає "МК".

"Донбас зі складу України не виходив. Ми зацікавлені в тому, щоб Україна збереглася як єдина держава, і зовсім не зацікавлені в її розпаді", - зазначив Патрушев.

Крім того, він заявив, що необхідно виконувати Мінські домовленості, але водночас засумнівався, "чи є така готовність у влади в Києві".

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Нагадаємо, вчора президент РФ Володимир Путін заявив, що кордон між РФ і Україною в радянські роки проведено «довільно» і «необґрунтовано», а включення Донбасу до складу України назвав «маячнею».