Freedom House: Демократія в окупованому Криму переживає "драматичні невдачі"

За даними правозахисників, рівень несвободи зріс у 72 країнах, кращою стала ситуація у 43 країнах, передає "Крим.Реалії".

Як стверджують автори звіту, «страх перед соціальними заворушеннями» спонукає владу в Росії, Китаї та «інші авторитарні режими розправлятися з інакомисленням».

Freedom House також відзначає, що Кримський півострів, який силовим способом було анексовано Росією у 2014 році, переживає «драматичні невдачі» у питанні дотримання демократичних норм.

Директор з досліджень Freedom House Дженніфер Данем вказує, що російська «влада» у Криму далі придушує інакомислення, у тому числі шляхом відключення незалежних засобів інформації та обмеження можливостей представників громадянського суспільства, особливо представників кримських татар.

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Вона додала, що багато противників російської окупації Криму були арештовані або вигнані.

За словами Данем, Україна «зберегла демократичні завоювання», досягнуті після повалення у 2014 році президента Віктора Януковича, але подальший прогрес у 2015 році гальмував збройний конфлікт на Донбасі між українськими військами і підтримуваними Росією сепаратистами, суперечки з приводу децентралізації і протистояння серед провідних політичних діячів і олігархів країни.

Загальне зниження рівня свободи у світі міжнародна правозахисна організація Freedom House відзначає вже у 10-му річному звіті поспіль.