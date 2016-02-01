У ФРН відреагували на слова Гризлова про врегулювання ситуації на Донбасі за "формулою Штайнмаєра"

Про це на запит УНІАН повідомили у відділі преси Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні.

Таким чином у німецькому дипломатичному відомстві прокоментували заяву представника Російської Федерації у Тристоронній контактній групі Бориса Гризлова, який, говорячи про ухвалення змін до Конституції України, зазначив, що цей процес повинен відповідати “формулі Штайнмаєра”.

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У Посольстві ФРН не заперечили, що міністр закордонних справ Німеччини Штайнмаєр пропонував в рамках Мінського процесу план щодо проведення місцевих виборів на Донбасі.

У посольстві не підтвердили, що мова йшла про надання "особливого статусу" Донбасу на постійній основі, а повноваження органів місцевої влади, обраних на ймовірних виборах, не повинні бути припинені у 2017 році.

"Пропозиція стосується черговості проведення місцевих виборів в окупованих районах Донбасу і запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в цих районах. Пропонувалося, щоб закон про запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в Україні тимчасово запроваджувався разом з проведенням місцевих виборів. Остаточне та тривале застосування цього закону відбулося б тоді, коли буде підтверджено позитивний перебіг виборів і всі інші складові процесу Мінських домовленостей й надалі розвиватимуться позитивно", - наголосили у посольстві.

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Як повідомляв УНІАН, 27 січня 2016 року Гризлов заявив, що внесення змін до Конституції України має передбачати надання "особливого статусу" тимчасово окупованим Росією територіям на Донбасі на постійній основі за "формулою Штайнмаєра".

"Голосування за Конституцію України має бути жорстко ув'язано з одночасним прийняттям поправок до статей 1 і 10 закону про особливий статус для надання особливому статусу постійної основи за "формулою Штайнмаєра", - стверджував Гризлов.

Крім того, на його переконання, поправки до закону про особливий статус Донбасу мають бути узгоджені у Тристоронній контактній групі. При цьому повноваження обраної на майбутніх виборах на Донбасі влади не повинні бути припинені у 2017 році.