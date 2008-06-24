Голові Верховного Суду передали від Ющенка, щоб вибирав тон

Оцінки законопроектів про внесення змін до законів «Про судоустрій України» та «Про статус суддів», публічно зроблені головою Верховного Суду Василем ОНОПЕНКОМ, не мають під собою жодного об`єктивного підгрунтя.

Про це йдеться у коментарі заступника глави Секретаріату Президента України – уповноваженого Президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Ігоря ПУКШИНА щодо заяви голови Верховного Суду України. Коментар оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

І.ПУКШИН підкреслив, що законопроекти про внесення змін до законів «Про судоустрій України» та «Про статус суддів», направлені Президентом до парламенту у грудні 2006 року, демонструють здійснення послідовного президентського курсу на встановлення в Україні справедливого і ефективного судочинства.

Законопроекти були розроблені Національною комісією із зміцнення демократії та утвердження верховенства права, до складу якої входять провідні науковці-правники, представники суддівського корпусу, народні депутати – члени профільного парламентського комітету. Документи пройшли широке громадське обговорення та отримали оцінки фахівців міжнародних демократичних інституцій.

І.ПУКШИН вважає, що насправді за заявами голови ВСУ стоїть намагання уникнути відповідальності за стан справ у судовій системі держави, відсутність довіри громадян України до національних судових органів та політичну заангажованість окремих судових рішень. Адже Верховний Суд, який в особі свого голови має фактично монопольний вплив на всю судову систему, наразі не демонструє себе як ефективний механізм прийняття судових рішень, що відновлювали б права і свободи громадян і мали вплив на долю держави.

«Реальна стурбованість пана ОНОПЕНКА з приводу перспектив прийняття цих законопроектів лежить у площині його особистої зацікавленості у збереженні власної посади голови Верховного Суду, який, відповідно до чинного законодавства, має по суті одноособовий вплив на формування кадрової політики в суддівському корпусі, призначення суддів на адміністративні посади та, як наслідок, прийняття рішень судів», – сказав І.ПУКШИН.

Він також наголосив, що тональність цих заяв, адресованих главі держави та Секретаріату Президента, неприпустимо як для громадянина, так і для вищої посадової особи.

І.ПУКШИН нагадав, що законопроектом про внесення змін до закону про судоустрій з метою вдосконалення системи судів загальної юрисдикції передбачається створення вищих судів цивільної і кримінальної юрисдикцій, а також окружних кримінальних судів із розгляду справ, підсудних сьогодні у першій інстанції апеляційним судам загальної юрисдикції, ліквідація Апеляційного суду України.

Серед інших новацій також запропоновано обмежити адміністративні повноваження голови суду, які можуть бути використані з метою впливу на призначення та професійну діяльність судді, в тому числі у питаннях формування колегій суддів та розподілу судових справ.

Заступник глави Секретаріату запевнив, що Президент і надалі ініціюватиме кроки, спрямовані на реформування в Україні системи судочинства, керуючись проголошеною ще 2005 року метою забезпечити громадянам України право на справедливий суд.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня голова Верховного Суду України В.ОНОПЕНКО заявив про спроби певних політичних сил у неправовий спосіб домогтися ухвалення парламентом антиконституційного законопроекту «Про судоустрій та статус суддів».

«Сьогодні, як ніколи, реально є встановлення на законодавчому рівні неконституційного контролю за судами і суддями, системи протиправного втручання у їхню діяльність, повної руйнації судової системи України», – сказав В.ОНОПЕНКО.

Голова ВСУ додав, що згаданий законопроект «Про судоустрій та статус суддів» підготовлений на базі двох законопроектів із питань судоустрою та статусу суддів, внесених Президентом до Верховної Ради V скликання у грудні 2006 року.

В.ОНОПЕНКО також нагадав, що у своєму листі від 17 червня 2008 року Президент висловив прохання до парламенту невідкладно розглянути згаданий проект закону, зазначивши, що підтримує запропонований у ньому підхід до реформування судової системи, зокрема і перегляд повноважень Верховного Суду.

На думку В.ОНОПЕНКА, законопроект містить цілу низку положень, які суперечать Конституції України, а в багатьох випадках неконституційність таких положень вже визнана Конституційним судом. Особливо він розкритикував спробу радикально змінити цим законопроектом систему судів України, зокрема, додатково запровадити велику кількість нових судових органів, а також позбавити Верховний Суд України не тільки статусу найвищого судового органу, як це передбачено Конституцією, а й фактично судового органу взагалі.