Європа хоче приймати більше студентів з "третіх" країн

Комітет з питань культури та освіти Європарламенту виступає за полегшення доступу студентів з третіх країн до навчання в університетах ЄС у рамках програми Erasmus Mundus.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в схваленому 24 червня проекті доповіді Маріель де САРНЕ (група ліберальних партій, Франція). “За” проект доповіді проголосували 33 члени комітету, проти – 2, утримався – один.

У документі депутати звертають увагу на необхідність в ході реалізації другого етапу програми Erasmus Mundus полегшити видачу віз студентам третіх країн, що їдуть до Європи, і не стягувати з них плату за навчання.

“Європейська вища освіта має бути конкурентною та притягувати багато закордонних студентів і викладачів університетів, які до цього направлялися на навчання в США”, - зазначається у проекті доповіді.

Депутати висловили переконання, що для студентів, які приїздять в ЄС в рамках програми Erasmus Mundus, потрібно створити спеціальну візу. Крім того, на думку депутатів, майбутні іноземні студенти з третіх країн мають ще за півроку знати, в який саме університет вони мають їхати, щоб своєчасно отримати візу.

Депутати також наголосили на важливості лінгвістичного розмаїття при навчанні, а тому висловили побажання, щоб підготовчі програми зі вступу до університетів мають сприяти вживанню щонайменше двох європейських мов, а студенти мають у разі необхідності отримати право пройти лінгвістичну підготовку.

На реалізацію другого етапу програми Erasmus Mundus передбачено 950 млн. євро, а сам етап розрахований на 2009-2013 роки.

Протягом першого етапу з 2004 по 2008 роки за програмою навчалися 4424 студенти з третіх країн, до участі в програмі було залучено 323 університети, з них 265 – в Європі.

Передбачається, що проект доповіді буде винесений на розгляд сесії Європарламенту наприкінці вересня – у жовтні.

*** Освітню програму Erasmus Mundus було засновано 2004 року. Вона створює умови для співпраці європейських університетів із освітніми інституціями з-поза меж ЄС, а також для навчання студентів з усього світу в вищих навчальних закладах Союзу. Програму названо на честь видатного нідерландського просвітника та гуманіста Еразма Роттердамського.