МЗС про Євросоюз, прагматизм і "завуальовану альтернативу"

Міністерство закордонних справ України із зацікавленістю сприйняло схвалення Європейською Радою виголошеної у березні цього року Польщею та Швецією концепції відносин ЄС зі східними сусідами – так званого проекту «Східне партнерство».

Як передає кореспондент УНІАН, про на брифінгу повідомив речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

Він наголосив, що Україна вітає зусилля, спрямовані на пошук інноваційних та амбіційних рамок у відносинах між Європейським Союзом та іншими європейськими країнами.

«Ми готові у прагматичний спосіб використати всі наявні інструменти, які наближуватимуть Україну до членства в ЄС, та співпрацювати з європейськими партнерами у практичному наповненні «Східного партнерства» з урахуванням національних інтересів України», - сказав він.

За словами В.КИРИЛИЧА, подальше змістовне наповнення даної ініціативи повинне повною мірою віддзеркалювати індивідуальні особливості кожної країни – партнера відповідно до рівня її демократичного та економічного розвитку, а також кінцевої мети відносин з ЄС. Водночас, зазначив В.КИРИЛИЧ, принциповим питанням для України, як для європейської держави, є підтвердження її права на отримання членства в Європейському Союзі.

За словами речника МЗС, Україна розраховує, що остаточний формат цієї ініціативи не стане завуальованою альтернативою перспективного членства України в ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Польща і Швеція запропонують Європейському Союзу створити з Україною, Молдовою, Грузією, Вірменією та Азербайджаном організацію “Східного партнерства”. До цього об’єднання, крім України, ввійдуть 27 держав-членів ЄС.

20 червня лідери 27 країн-членів ЄС схвалили польсько-шведський проект “Східного партнерства”.

Цей проект передбачає створення форуму регіональної співпраці країн ЄС з Україною, Молдовою, Грузією, Азербайджаном та Вірменією, а також - на експертному рівні - з Білоруссю. Реалізація проекту “Східне партнерство”, на думку авторів проекту, повинна призвести до скасування візового режиму ЄС з перерахованими державами, а також до створення зони вільної торгівлі послугами і товарами.

“Європейська Рада (повноважний форум глав держав і урядів країн ЄС) погоджується з необхідністю подальшого розвитку регіональної співпраці ЄС з сусідами на Сході”, - наголошується в документі.