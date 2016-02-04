Україна поскаржиться на французький канал через пропагандистський фільм про Євромайдан

Про це йдеться у повідомленні комісії, опублікованому на її сайті.

Скарга стосуватиметься сюжету "Спеціальне дослідження: Україна: Маски революції", який вийшов у програмі "Спеціальне розслідування" на телеканалі Canal+.

Україна просить Францію розглянути та дати оцінку відповідності нормам професійної етики журналіста дій журналіста та редактора, які готували та приймали рішення про показ сюжету.

Зазначається, що французська прес-рада вже висловила готовність розглянути скаргу.

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"Скарга ґрунтуватиметься на матеріалах українських журналістів та журналістів інших країн, які обурені тенденційно підібраним відеорядом, синхронами, які перекручують зміст коментаря і, по суті, є спробами автора сюжету створити "доказову базу", яка підтверджує їхні упередження", - зазначає секретар Комісії з журналістської етики Тетяна Котюжинська.

Нагадаємо, документальну картину Морейри "Україна: Маски революції" показали по Canal+ 1 лютого. Напередодні її виходу в ефір посольство України у Франції попросило канал не транслювати стрічку і звинуватило автора картини у маніпулюванні коментарями і генерації упереджень.

У документальній картині йдеться про події 2013-2014 років. Як йдеться в анотації фільму, "участь ультраправих, озброєних груп (у протестах на Майдані - Ред.) давно ігнорується". Морейро також розповідає про підтримку "націоналістів" Вашингтоном і "масове вбивство в Одесі, вчинене українськими націоналістами".