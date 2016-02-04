Бізнес-омбудсмен прокоментував відставку Абромавичуса: це європейський підхід до вирішення проблем

Про це Шемета повідомив на прес-конференції у Києві.

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"Звичайно, мені дуже шкода, що він (Абромавичус - УНІАН) вирішив залишити міністерство. Але, з іншого боку, я розумію його позицію, він досить чітко висловив її на вчорашній прес-конференції. Якщо існують такі перешкоди, які унеможливлюють роботу міністра, міністр повинен про це відкрито сказати і прийняти відповідне рішення. Це дійсно західний, європейський, демократичний підхід міністра до проблем, з якими він зіткнувся", - сказав він.

Також Шемета підкреслив, що співробітництво Мінекономрозвитку під керівництвом Абромавичуса та Офісу бізнес-омбудсмена було ефективним, у тому числі - в проблемах бізнесу, регулювання експорту та ліцензування.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Абромавичус заявив, що вирішив подати у відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі України й закликав парламент проголосувати з цього питання вже 4 лютого.

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Згідно із заявою міністра, таке рішення він прийняв у зв'язку з політичним тиском із боку першого заступника голови фракції «БПП» Ігоря Кононенка та Адміністрації президента.

Посли держав Європи, США і Канади виступили зі спільною заявою проти відставки міністра економічного розвитку і торгівлі України, й закликали українських лідерів назавжди залишити в минулому корисливі інтереси.

Того ж дня президент України Петро Порошенко заявив, що Абромавичус повинен залишатися на посаді міністра економічного розвитку і торгівлі та продовжувати реалізацію реформ.