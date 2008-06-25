Тимошенко і Ющенко зійшлися на одній думці

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повністю поділяє стурбованість Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо неефективної роботи коаліції та парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції, коментуючи заяву прес-секретаря глави держави Ірина ВАННИКОВОЇ з посиланням на слова Президента про те, що коаліція має довести свою ефективність.

При цьому прем’єр наголосила, що відповідна заява глави держави не стосувалася поновлення кількісного складу коаліції.

«Кількісний склад коаліції сьогодні повністю укомплектований, і я ще раз нагадую, що увійти в коаліцію і вийти з коаліції можуть тільки фракції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що коаліція сьогодні є абсолютно повноважною.

«Якщо було б по-іншому, і якщо Конституція передбачала б інші процедури, то голова Верховної Ради вже оголосив би певні наслідки таких індивідуальних дій депутатів», - сказала глава уряду.

При цьому вона додала, що «повністю поділяє стурбованість Президента відносно ефективної роботи коаліції і взагалі ефективної роботи парламенту».

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що вчора на зустрічі з головою ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ і лідерами фракцій БЮТ та блоку "Наша Україна – Народна самооборона" було відпрацьовано чіткий план дій коаліції в перший день роботи найближчого пленарного тижня.

Зокрема, зазначила вона, планується ухвалити законопроект щодо засад зовнішньої і внутрішньої політики України до 2010 року, програму дій уряду, зміни до держбюджету та ряд інших важливих документів.

«Наша демократична команда зробить все, щоб все ж таки парламент працював ефективно. І я вірю в те, що парламент буде працювати ефективно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу І.ВАННИКОВА заявила, що Президент В.ЮЩЕНКО переконаний, що парламентська більшість повинна продемонструвати суспільству свою дієвість, насамперед, через результативні голосування в сесійній залі.

За її словами, якщо коаліція не підтвердить своє існування де-факто, глава держави шукатиме інші політичні шляхи подолання негативних процесів у парламенті.

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