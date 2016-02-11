Засідання Кабміну відтепер транслюватимуться у прямому ефірі в повному обсязі – прем’єр

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні уряду.

"Як і було оголошено, сьогодні відбудеться перше засідання Кабінету міністрів, яке транслюватиметься від першої до останньої хвилини в прямому ефірі. Я прошу до цього поставитися з розумінням, оскільки це досить тривала процедура, але я сподіваюся, що це дозволить країні і громадськості повністю бачити прозорість прийняття рішення урядом країни", - зазначив він.

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Яценюк додав, що протягом всього засідання представники ЗМІ можуть постійно перебувати у приміщенні Кабміну. Він запропонував визначити формат, в якому їм буде зручніше стежити за засіданням.

Як повідомлялося, досі із засідань Кабінету міністрів транслювалося його відкриття із вступним словом прем’єра, а потім воно тривало фактично у закритому режимі.