"Самопоміч" запропонувала свою кандидатуру на виборах мера Кривого Рогу

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 13 лютого, на з’їзді «Самопомочі» у Харкові.

З'їзд рекомендував звернутися до Криворізької міської організації “Самопомочі” з рекомендацією висунути на майбутніх виборах кандидатом на посаду мера Кривого Рогу Семена Семенченка.

Ініціював це питання попередній кандидат від “Самопомочі” на виборах мера Кривого Рогу Юрій Милобог.

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Як повідомляв УНІАН, Криворізький міськвиборчком за результатами другого туру виборів міського голови, які відбулися 15 листопада 2015 р., оголосив переможцем представника ”Опозиційного блоку” Юрія Вілкула. За інформацією, розміщеною на сайті ЦВК, він отримав 89 209 тис. голосів виборців (49,25%), а його суперник, представник ”Самопомочі” Юрій Милобог - 88,457 тис. голосів (48,83%).

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Кандидат від «Самопомочі» заявив про фальсифікації та оскаржував оголошені результати виборів в судах. Однак суди відхилили його позови.

23 грудня Верховна Рада ухвалила закон про проведення 27 березня 2016 року позачергових виборів Криворізького міського голови.

30 січня президент Петро Порошенко підписав закон про позачергові вибори Криворізького міського голови.