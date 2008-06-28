Спецслужби США зможуть збирати інформацію про громадян Євросоюзу

Уряди США і країн Європейського союзу близькі до угоди, що дозволяє американським спецслужбам збирати особисту інформацію про громадян країн ЄС, - зокрема, операції з банківськими картками або подробиці пересування. Така інформація з посиланням на текст попередньої міжурядової угоди, що є в розпорядженні редакції, була оприлюднена в одному з американських ЗМІ, передає Reuters.

За даними ЗМІ, така угода може стати справжнім проривом в переговорах між Вашингтоном і Брюсселем про збір інформації щодо приватних громадян європейських країн, які в`їжджають до США.

У документі, на який спираються ЗМІ, не йдеться, коли саме угода може бути підписана, проте відомо, що адміністрація чинного президента США Джорджа Буша має намір поставити крапку на цій проблемі до січня, тобто до закінчення своїх повноважень.

США активно добиваються від інших країн інформаційної співпраці в галузі боротьби з тероризмом.

У червні 2007 р. ЄС і США досягли попередньої домовленості щодо обміну особистими даними пасажирів, які здійснюють трансатлантичні перельоти. Вашингтон наполягає на необхідності передавати інформацію про пасажирів на міжконтинентальних рейсах для успішнішої боротьби з тероризмом. Проте для набуття чинності угоди потрібна згода всіх 27 країн - членів Євросоюзу.

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