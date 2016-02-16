200 кілометрів протитанкових ровів та 32 вежі: Яценюк відзвітував про облаштування кордону з Росією

У рамках програми «Європейський вал» з облаштування кордону з Росією виконано близько 20% робіт.

Про це прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив у парламенті під час звіту уряду про роботу за рік, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Нарешті Україна почала будувати кордон з Російською Федерацією. Загалом було побудовано більше 200 кілометрів протитанкових ровів, більше 70 кілометрів огорож, 32 вежі. Встановлено декілька пунктів електричного контролю за державним кордоном», - повідомив прем’єр.

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«Поки що ми виконали тільки близько 20% тих робіт, які необхідно зробити на державному кордоні. Загальний обсяг, який необхідно збудувати, - це 2 тисячі кілометрів, 400 кілометрів з яких ми сьогодні не контролюємо в силу російської агресії», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, реалізацію проекту «Європейський вал» з облаштування держкордону з Росією було розпочато у 2014 році. Планується, що він буде завершений до кінця 2018 року.

У 2015 році на виконання відповідних робіт з державного бюджету було виділено 400 млн грн.