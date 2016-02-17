Яценюк: політична криза в Україні штучна, її мета – дострокові вибори в Раду
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що мета штучно спровокованої політичної кризи - це проведення дострокових парламентських виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час урядової наради.
"Фактично є спровокована штучно політична криза, і мета цієї спровокованої політичної кризи - це проведення дострокових виборів, і фактично - це ніщо інше, як боротьба за владу", - сказав Яценюк.
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За його словами, те, що вчора відбувалося у парламенті, далеко від демократичних стандартів і парламентаризму як такого.
"Ми не почули конкретної критики і конкретних пропозицій",- додав прем’єр.
Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада 247-ма голосами визнала роботу уряду незадовільною, але недовіру Кабміну не підтримала.
Зокрема, "за" висловлення недовіри уряду проголосували лише 194 депутати при необхідних 226.