У МЗС Росії дивуються, що США виділяють Україні так мало грошей на боротьбу з російською агресією

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

«Ми постійно чуємо заяви американських офіційних осіб про так звану «російську агресію» і протидію російській агресії. Весь час шукаємо відповідь на питання, що це за агресія і чому вона стала такою актуальною останнім часом», - сказала Захарова.

За її словами, «все дуже просто»: в бюджеті Держдепу США, за наявними даними, на 2017 рік закладено майже 1 мільярд доларів на протидію агресії з боку Росії.

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«Цифра, якщо говорити точно – 953 мільйони доларів. Ці гроші йдуть на протидію агресії з боку Росії. Здавалося б, тут повинна була б радіти Україна, відчувши великі вливання, але на військові потреби Києва виділено лише 42 мільйони доларів», - додала Захарова.

За її словами, вся концепція протидії агресії з боку РФ є «непоганим бізнесом».