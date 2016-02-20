Віце-президент США закликав Порошенка та Яценюка об'єднатися довкола коаліції

Про це повідомили у Білому домі за результатами окремих телефонних розмов віце-президента США Джозефа Байдена з президентом України Петром Порошенком і прем'єром Арсенієм Яценюком.

Наголошується, що також Байден наголосив на необхідності об'єднання навколо правлячої коаліції.

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"Він закликав керівництво України об'єднатися і відновити довіру громадськості до сильної правлячої коаліції та програми реформ, а також прискорити зусилля з боротьби з корупцією, зміцнення справедливості та верховенства закону і виконувати вимоги МВФ", - передають у Білому домі слова Байдена.

Крім того, віце-президент США підтвердив важливість виконання Мінських домовленостей всіма сторонами як найкращий шлях для вирішення конфлікту.