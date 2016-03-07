Порошенко закликав Євросоюз посилити тиск на Росію для звільнення Савченко

Президент України Петро Порошенко закликав лідерів країн ЄС, які сьогодні зібралися в Брюсселі на екстрений саміт, посилити тиск на РФ для звільнення української льотчиці Надії Савченко.

Про це Порошенко написав у Twitter.

Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення й заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії.

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В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона на знак протесту оголосила голодування – третє, з моменту її арешту влітку 2014 року.

2 березня прокурор вимагав судити Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

3 березня суд відмовив Савченко в останньому слові. Після дебатів суддя закрив засідання і повідомив про відновлення процесу 9 березня. У відповідь Савченко заявила, що відмову їй в останньому слові сприймає як порушення її прав і з 4 березня починає сухе голодування.

Cьогодні українських консулів допустили до Савченко у СІЗО, після її відвідування вони заявили, що стан здоров’я льотчиці погіршився. Однак українських медиків не допускають до льотчиці.