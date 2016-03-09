У "Народному фронті" підкреслили негативну оцінку Європою популізму Саакашвілі

У Європі негативно оцінюють популізм з боку чинного голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі.

Про це заявив представник фракції "Народний фронт" Олександр Дроздик, коментуючи статтю британського журналіста Томаса де Вааля "Одеський проект", опубліковану на сайті Центру Карнегі.

"В Європі, як і в Україні все чіткіше бачать ціну популізму та порожніх обіцянок Михайла Саакашвілі, який зараз замість того, щоб займатися розвитком ввіреного йому регіону, влаштував вояж українськими регіонами у форматі "Антикорупційоного форуму". Показово, що британський журналіст, який особисто побував в Одесі, критично оцінив діяльність команди Саакашвілі та його зв’язки з місцевими одіозними бізнесменами", - зазначив він.

"Британський журналіст Томас де Вааль пише: "Перш ніж розмірковувати над тим, чи здатний Саакашвілі проводити реформи на національному рівні, варто відповісти на питання, а чи багато з обіцяного він встиг зробити за час свого губернаторства в Одесі. Відповідь тут неочевидна". Британець навів думку відомого одеського письменника і бізнесмена Євгена Деменка – 90% одеситів розчарувалися в Саакашвілі.

Також де Вааль зацікавився епопеєю з поверненням державі Одеського аеропорту, який у 2011 році був переданий Борису Кауфману та Олександру Грановському – двом бізнесменам, пов’язаним з "Сім’єю" Януковича. В результаті Саакашвілі попри обіцянки відібрати аеропорт у ділків, що довели аеропорт мало не до аварійного стану, залишив їм повітряні ворота мільйонного міста. Натомість Саакашвілі орендував будинок для Центру державних послуг у тих же самих Грановського і Кауфмана, а розпіарений "антикорупційний форум" провів у готелі "Брістоль", який належить цим одіозним підприємцям, констатував британський журналіст. Фактично мова йде про політичну корупцію з боку "правдоруба" Саакашвілі", - наголосив депутат Дроздик.

"На любові до маніпуляцій і пересмикувань Саакашвілі ловлять і українські ЗМІ. Так, на сайті журналу "Новое время" журналісти опублікували "збірник" прикладів маніпуляцій і перебільшень у публічних висловлюваннях Саакашвілі. Показано, як губернатор спритно підтасовує цифри. Доходить до смішного: Саакашвілі розповідає, мовляв, на держпідприємствах бюджет щороку втрачає 10 мільярдів. Насправді за 9 місяців 2015 року 100 найбільших державних компаній України заробили 2,2 млрд. грн. І таку "туфту" Саакашвілі намагається подати суспільству як "боротьбу з корупцією", - підкреслив він.

"Але правда завжди виходить на світло, незважаючи на всі спроби її перекрутити і поховати під купою брехні. А тому політичний проект Саакашвілі, скоріш за все, помре, так і не народившись. Дешева популістська риторика з боку самого Саакашвілі та його союзників на кшталт Сергія Лещенка, Саші Боровика та інших "правдорубів" працює все менше. Не допомагає і щедре фінансування російського олігарха Григоришина та сумнівних одеських бізнесменів. З кожним днем все більше українців і європейців бачать, що перед ними – мильна бульбашка", - сказав Дроздик.