В Німеччині за рік суттєво зменшилася кількість біженців: в Die Welt назвали причини

Німеччина вперше з 2015 року посідає четверте місце в європейській статистиці щодо надання притулку.

У першому кварталі 2026 року кількість заяв про надання притулку в Німеччині зменшилася майже на чверть, зокрема, на 23% порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомляє Die Welt.

Видання зазначає, що Німеччина вперше з 2015 року посідає четверте місце в європейській статистиці щодо надання притулку, хоча раніше протягом багатьох років була лідером.

Загалом, згідно з конфіденційним звітом Європейської комісії, який має у своєму розпорядженні видання, у перші три місяці в країні було зареєстровано 28 922 нових заяв про надання притулку.

При цьому, найбільше заяв було подано у Франції (34 643), за нею йдуть Іспанія (32 630) та Італія (32 602). На останніх місцях знаходяться Угорщина (26) та Словаччина (35).

Як повідомляє видання, кількість заяв про надання захисту від сирійців зменшилася на 63% – до 5556. З України також надійшло дуже мало заяв. Додається, що їхня кількість становить 4073 – це на 57% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Експерти назвали зменшення кількості заяв про надання притулку від сирійців та українців основною причиною різкого падіння кількості заяв про надання притулку в Німеччині", - йдеться в статті.

Серед інших причин скорочення кількості заяв експерти називають нову, більш жорстку політику ЄС у сфері надання притулку під керівництвом впливового комісара з питань міграції Магнуса Бруннера та більш сувору політику уряду Німеччини під керівництвом міністра внутрішніх справ Александра Добрінда.

Видання поділилося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно після зустрічі з сирійським президентом Ахмедом аль-Шараа в Берліні заявив, що 80% сирійців, які проживають у Німеччині, мають повернутися до своєї Батьківщини протягом найближчих трьох років. В публікації наводяться дані, що наразі в Німеччині проживає 940 000 сирійських громадян.

Згідно зі звітом, в Ірані внаслідок війни зі США та Ізраїлем свою батьківщину втратили до 3,2 мільйона людей. Також дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) свідчать, що на сьогодні 5,5 мільйона людей у Сирії залишили свої домівки через насильство та відсутність перспектив.

"Ситуація в країнах Перської затоки також залишається напруженою і є складною для мігрантів у регіоні, серед яких лише шість мільйонів осіб з Бангладеш, які наразі перебувають у регіоні Перської затоки", – йдеться в звіті.

Раніше УНІАН повідомляв, що як розповіли чотири міністри міграції Politico, Євросоюз готується до хвилі біженців, які тікають від війни в Ірані. Видання наводить дані, що в 2015 році понад мільйон людей шукали притулку в Європі, й чимало з них тікали від громадянської війни в Сирії. Заступник міністра міграції Кіпру Ніколас Іоаннідес зауважив, що ЄС "не може ігнорувати можливість нової кризи біженців". Агентство ЄС з питань надання притулку попередило, що в Ірані, який має населення в 90 мільйонів, "навіть часткова дестабілізація може спричинити безпрецедентні за масштабами пересування біженців".

Також ми писали, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін та Київ будуть разом працювати над легким поверненням до України громадянам, які отримали притулок в Німеччині. Мерц також заявив, що погоджується з рішенням українського уряду щодо обмеження виїзду чоловіків. Канцлер Німеччини зауважив, що це необхідно, щоб Україна могла себе захищати, щоб була єдність українського суспільства. На думку Мерца, в цьому питання є відчутний прогрес в інтересах обох сторін.

