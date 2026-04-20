Дрони знову атакували НПЗ у російському Туапсе, там вирує потужна пожежа (відео)

На НПЗ кілька осередків пожежі.

Дрони атакували порт та нафтопереробний завод у Туапсе Краснодарського краю РФ, внаслідок атаки там спалахнула потужна пожежа.

Місцеві жителі публікували фото і відео атаки дронів, на яких чути шум дронів і роботу ППО, а також вибухи від зіткнення з ціллю. Згодом з’явилися і відео наслідків атаки, на яких видно потужну пожежу.

Місцева влада вже підтвердила атаку на НПЗ та порт.

"Туапсе сьогодні вночі зазнав ще однієї з масованої атаки безпілотників... У морському порту сталося загоряння", - написав губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

При цьому на кадрах із соцмереж та згідно з аналізами, на НПЗ понад десяток окремих осередків горіння, тож загасити пожежу буде складно. Вранці над НПЗ все ще видно густий стовп диму.

Туапсинський нафтопереробний завод єдиний виробничий комплекс із морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ПАТ "Роснефть" - ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе". Входить до складу нафтової компанії "Роснефть".

Останній удар по НПЗ у Туапсе був кілька днів тому

У ніч на 16 квітня підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці важливих об'єктів російського агресора. Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що було уражено нафтопереробний завод "Туапсинский". Він здійснює переробку нафти заявленим обсягом 12 млн тонн/рік.

Також безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки та оборони (СБС, ССО, ГУР МОУ) вразили низку інфраструктурних обʼєктів нафтотерміналу порту Туапсе. Внаслідок удару пошкоджено глибоководні нафтоналивні стендери, трубопровідну інфраструктуру, а також ємності резервуарного парку морського термінала і Туапсинського НПЗ.

