Чи є в Прип'яті мутанти: вчений розповів, хто населяє місто-привид

Прип'ять – мала частина великої екосистеми, що сформувалася за відсутності людей.

У Чорнобильській зоні немає жодних мутантів у тому вигляді, в якому їх уявляють собі пересічні громадяни. Однак для зоологів там дійсно є багато цікавого. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів завідувач науковим відділом Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Денис Вишневський.

"Нічого аномального не знаходив, оскільки це майже нереально в природних умовах. Але багато чого цікавого трапляється – днями неподалік від Чорнобиля побачив стадо оленів, біля якого паслися двоє коней. Зазвичай ці копитні не примикають одне до одного. Однак більшою зграєю безпечніше пересуватися, бо навряд чи вовк підійде до такої компанії", – зазначив він.

Разом з тим Вишневський підтвердив, що в Чорнобильській зоні дійсно водяться великі соми. Не такі гігантські, як у народних переказах, але все ж досить солідні.

"Ті, що я з японськими фахівцями витягав з води, були довжиною понад метр і навіть півтора", – повідомив вчений.

Правда, нічого надприродного в них немає.

"Сом має здатність рости фактично протягом усього життя... Якщо його не чіпати, він досягає вражаючих розмірів", – зазначив Вишневський.

Що стосується міста Прип'ять, то, за словами вченого, більшості тварин воно абсолютно не цікаве.

"Нам поставили завдання за допомогою автоматичних камер зняти тварин у Прип'яті. Скільки б ми не ставили цих камер, зрозуміли, що місто нецікаве звірам. Вони в основному використовують його як транзит, або заходять сюди взимку, щоб поїсти тополі та інші листяні дерева", – каже Вишневський.

Він зазначив, що Прип'ять – взагалі-то дуже компактне містечко, яке можна пройти наскрізь за 10 хвилин.

"У Прип'яті на постійній основі, швидше за все, живуть лисиці та зайці. Також на багатоповерхівках оселився сокіл-пустельга, висотки для нього досить комфортні", – додав він.

Також Вишневський повідомив, що локація "Рудий ліс" (убита радіацією ділянка лісу) у колишньому вигляді сьогодні не існує.

"Рижого лісу як такого вже немає, на його місці вже нові кущові зарості верби та молоді берези, розріджені насадження сосни на західному краю. Там водяться різноманітні миші та звичайний набір тварин – великі копитні та хижаки. А ще – кажани", – уточнив він.

Дика природа в зоні ЧАЕС: останні новини

Як писав УНІАН, у зоні ЧАЕС сформувалося стадо напівдиких корів, які залишилися самі по собі після смерті самоселів із села Лубянка у 2016 році. До повномасштабного вторгнення РФ їхня чисельність була стабільною – близько 18–20 особин, однак наразі скоротилася до 12 через природну смертність і можливі напади хижаків.

При цьому тварини добре адаптувалися: сформували стадну структуру, виробили захисну поведінку, а домінантний бик відіграє ключову роль у згуртованості групи. Корови живуть автономно, харчуються переважно травою, взимку використовують жирові запаси та ховаються в покинутих будівлях.

