Уряд Ірану зневажливо відреагував на заяву ЄС щодо відкриття Ормузької протоки, - Politico

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас закликала Іран дотримуватися міжнародного права та відкрити Ормузьку протоку, на що в Ірані їй різко відповіли.

Іранський уряд висміяв заклики головної дипломатки ЄС Каї Каллас щодо відкриття Ормузької протоки та дотримання міжнародного права, повідомляє Politico.

Видання розповіло, що в неділю, 19 квітня, морський рух був повністю зупинений після того, як іранські катери відкрили вогонь по суднах, які спробували пройти через цю важливу водну артерію.

"Тегеран відмовився від свого попереднього рішення відкрити Ормузьку протоку у відповідь на блокаду іранських портів американськими військово-морськими силами, яка загрожує перешкодити експорту нафти", - йдеться в статті.

Повідомляється, що західні лідери закликали іранський режим знову відкрити водний шлях, через який проходить п’ята частина світових обсягів нафти та скрапленого природного газу.

Видання зауважило, що тривале закриття цього шляху призводить до зростання світових цін на нафту та погіршує перспективи економічного зростання в усьому ЄС.

"Згідно з міжнародним правом транзит через такі водні шляхи, як Ормузька протока, має залишатися відкритим і безкоштовним", - написала в соцмережі Х глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас.

Однак, як зазначає видання, уряд Ірану зневажливо відреагував на заяву Каллас.

"О, це "міжнародне право"?! Те саме, яке ЄС дістає з полиці, щоб повчати інших, тихо даючи зелене світло американо-ізраїльській агресивній війні – і закриваючи очі на звірства проти іранців?!", - написав речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакаї в соцмережі Х.

Він також додав, що Іран буде вживати необхідних заходів, щоб Ормузьку протоку не використовували проти них.

"Жодне положення міжнародного права не забороняє Ірану, як державі, що має вихід до моря, вживати необхідних заходів, щоб запобігти використанню Ормузької протоки для здійснення військової агресії проти Ірану", - заявив Бакаї.

За його словами, "безперешкодний транзитний прохід" через Ормузську протоку неможливий після того, як "американо-ізраїльська агресія привела американські військові сили у безпосередню близькість до протоки".

Блокування Ормузької протоки: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Корпус вартових ісламської революції (КВІР) запровадив так званий режим "гібридної блокади" Ормузької протоки. В заяві КВІР вказано 4 ключові пункти правил проходження суден. Зокрема, цивільні судна матимуть змогу проходити через протоку лише за попереднім погодженням ВМС КВІР. При цьому, жодному військовому кораблю не дозволяється входити або проходити через Ормузьку протоку. За даними CNBC, після цієї заяви сервіс Kpler зафіксував розворот танкерів, що не мали іранського дозволу.

Також ми писали, що за даними Reuters, щонайменше два торговельні судна були обстріляні Іраном під час проходу через Ормузьку протоку. Додається, що це сталося невдовзі після заяв Тегерана про посилення військового контролю над водним шляхом. Джерела у сфері морської безпеки розповіли виданню, що судна отримували радіоповідомлення від іранських військово-морських сил про нібито "закриття протоки" та заборону на прохід. Примітно, що морські трекери зафіксували конвой із восьми танкерів, що проходив через протоку.

