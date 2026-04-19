ВМС США перехопили іранське судно в Оманській затоці, - Трамп

За словами Трампа, наразі судно перебуває під контролем морської піхоти США.

Військово-морські сили США перехопили іранське судно в Оманській затоці. Про це повідомив американський президент Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Сьогодні вантажне судно під іранським прапором TOUSKA, довжиною майже 900 футів (274 метри) і вагою, порівнянною з авіаносцем, спробувало прорвати нашу морську блокаду, але у них нічого не вийшло. Ракетоносний есмінець ВМС США USS Spruance перехопив TOUSKA в Оманській затоці і видав їм чітке попередження зупинитися. Іранський екіпаж відмовився підкоритися, тому наш військовий корабель зупинив їх, пробивши дірку в машинному відділенні", - написав він.

Трамп зазначив, що зараз судно перебуває під контролем морської піхоти США. Він додав, що корабель TOUSKA підпадає під санкції Міністерства фінансів США через свою попередню історію незаконної діяльності.

"Ми повністю контролюємо судно і перевіряємо, що знаходиться на борту", - підкреслив президент США.

Трамп відмовився від захоплення острова Харк

Раніше The Wall Street Journal з посиланням на джерела писало, що президент США Дональд Трамп відмовився відправляти американських солдатів на захоплення острова Харг, звідки здійснюється 90% іранського експорту нафти. Він побоюється, що втрати з американського боку будуть неприйнятно великими.

Видання нагадало, що Трамп будував передвиборчу кампанію на гаслах припинення закордонних воєн. Але на президентському посту зробив ставку на те, що "зможе вирішити за допомогою американських повітряних і морських сил проблему національної безпеки, яка мучила сім попередніх президентів".

