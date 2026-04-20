Ризик глухого кута: союзники США бояться наслідків поспішної угоди з Іраном, – Reuters

Поки в Ісламабаді відновлюються прямі контакти між США та Іраном, європейські столиці б'ють на сполох.

Європейські союзники побоюються, що недосвідчена переговорна група США наполягає на швидкій, гучній рамковій угоді з Іраном, яка може закріпити, а не вирішити глибші проблеми.

Дипломати, які мають досвід роботи з Тегераном, стурбовані тим, що Вашингтон, прагнучи оголосити про дипломатичну перемогу президента США Дональда Трампа, може укласти поверхневу угоду щодо ядерної програми Ірану та скасування санкцій, а потім зіткнутися з труднощами протягом місяців або років технічно складних подальших переговорів, пише Reuters.

"Занепокоєння викликає не відсутність угоди. А те, що буде погана початкова угода, яка створить нескінченні проблеми в майбутньому", – заявив високопоставлений європейський дипломат, один із тих, хто раніше працював над ядерним досьє або продовжує це робити. Білий дім, у свою чергу, відкидає критику в цьому питанні.

"Трамп має перевірений послужний список укладення вигідних угод від імені Сполучених Штатів та американського народу, і він прийме лише ту, яка ставить Америку на перше місце", – заявила прес-секретарка Анна Келлі.

Ядерна угода 2015 року, відкинута Трампом

Дипломати з Франції, Великої Британії та Німеччини, які розпочали переговори з Іраном у 2003 році, кажуть, що їх відсунули на другий план.

З 2013 по 2015 рік ця трійка працювала зі Сполученими Штатами над укладенням угоди про обмеження ядерної програми Ірану в обмін на зняття санкцій, відомої як Спільний всеосяжний план дій (СВПД).

Трамп вийшов з цієї угоди – ключового зовнішньополітичного досягнення свого попередника Барака Обами – у 2018 році, під час свого першого терміну, назвавши її "жахливо односторонньою".

Після 40 днів авіаударів американські та іранські переговорники розпочали переговори в Ісламабаді на початку цього місяця, знову зосередившись на знайомому обміні ядерних обмежень на економічне полегшення. Нещодавно в пакистанській столиці з'явилися ознаки підготовки до відновлення очних переговорів.

Дипломати кажуть, що глибока недовіра та різко відмінні стилі ведення переговорів підвищують ризик створення крихкої структури, яку жодна зі сторін не зможе підтримувати політично.

"Нам знадобилося 12 років і величезна технічна робота", – заявила Федеріка Могеріні, яка координувала переговори з 2013 по 2015 рік. "Невже хтось серйозно думає, що це можна зробити за 21 годину?"

Угода верхнього рівня, мінімум деталей

Дипломати заявили, що "скелетна" угода є досяжною, вона може бути побудована навколо ядерного та економічного пакетів. Але вони попередили, що ядерний компонент залишається найбільш суперечливим.

"Американці думають, що ви погоджуєтеся на три або чотири пункти в п’ятисторінковому документі і все, але в ядерному досьє кожен пункт відкриває двері для десятка нових суперечок", – заявив другий європейський дипломат.

Переговори зосереджені на запасах Ірану, що становлять приблизно 440 кілограмів урану, збагаченого до 60% – матеріалу, який може бути використаний для створення декількох ядерних зарядів при подальшому збагаченні.

Найкращим варіантом є "роззбагачення" (зниження ступеня збагачення) всередині Ірану під наглядом Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Інший варіант – гібридний підхід, за якого частина матеріалу вивозиться за кордон. Туреччина та Франція згадувалися як можливі пункти призначення. Відправлення матеріалу до Сполучених Штатів було б політично складним для Ірану, тоді як Росія є непривабливою для Вашингтона, зазначили два дипломати.

Навіть ці варіанти вимагатимуть тривалих переговорів щодо вилучення матеріалу, можливо, похованого в результаті авіаударів, перевірки кількостей та його безпечного транспортування. Іран також висунув ідею зберігання матеріалу за кордоном протягом фіксованого періоду.

"Те, що відбувається зараз, – це лише відправна точка", – заявив західний дипломат, який раніше брав участь у ядерних переговорах. "Ось чому СВПД 2015 року займав 160 сторінок".

Окрім запасів, існує більш глибока суперечка щодо права Ірану на збагачення урану як такого. Трамп публічно наполягав на нульовому збагаченні, тоді як Іран наполягає на своєму праві збагачувати уран у цивільних цілях і заперечує прагнення до створення бомби.

Одним із можливих компромісів може стати тимчасовий мораторій із подальшим відновленням збагачення на дуже низьких рівнях за суворих умов. Європейці наголосили, що центральна роль МАГАТЕ, включаючи інтрузивні перевірки та безперешкодний доступ, є необхідною.

"Переговори з Іраном – це копіткий і тонкий процес: кожне слово має значення", – підкреслив Жерар Аро, головний переговорник Франції з 2006 по 2009 рік. "У таких справах не можна поспішати".

Зняття санкцій і збереження репутації

Економічний трек зосереджений на скасуванні санкцій та розморожуванні іранських активів. У короткостроковій перспективі Іран хоче отримати доступ до обмежених заморожених коштів за кордоном. Більш широке скасування санкцій відбудеться пізніше і вимагатиме участі Європи, заявили дипломати, оскільки іранські лідери вважають європейську торгівлю критично важливою в довгостроковій перспективі.

Чиновники кажуть, що Вашингтон знову відокремлює принципову угоду від її ретельного доопрацювання – підхід, який, за їхніми словами, ризикує неправильно тлумачити іранську політичну культуру.

"Ці переговори – не угода з нерухомістю, яка вирішується рукостисканням", – зазначив високопоставлений регіональний дипломат, поінформований Тегераном, маючи на увазі минуле головних переговорників Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. "Вони включають у себе послідовність дій, зняття санкцій і взаємні ядерні кроки".

Війна посилила позицію Ірану, заявили дипломати, показавши, що він може витримувати тиск, навіть прагнучи фінансового полегшення. Головна вимога Тегерана – гарантія ненападу після атак з боку США та Ізраїлю під час попередніх дипломатичних зусиль.

Занепокоєння поділяють і союзники США. Країни Перської затоки хочуть вирішення питань щодо балістичних ракет Ірану та діяльності його проксі-груп, тоді як Ізраїль наполягає на максимальних обмеженнях.

Іран, навпаки, розглядає свій залишок ракетного потенціалу як життєво важливий фактор стримування після того, як війна послабила його сили. Дипломати заявляють, що вимога повної відмови була б нереалістичною без ширших гарантій безпеки.

Високопоставлений чиновник адміністрації Трампа заявив, що "червоні лінії" Вашингтона включають припинення збагачення урану, демонтаж основних об'єктів зі збагачення, повернення високозбагаченого урану та прийняття ширшої структури деескалації за участю регіональних союзників.

Європа осторонь, але все ще важлива

Європейські чиновники визнають, що вони частково самі відсунули себе на другий план, наполягаючи минулого року на повторному введенні санкцій ООН і визнавши іранський Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією.

Але вони кажуть, що їхнє рішення залишитися поза конфліктом не залишилося непоміченим у Тегерані. "У цій американській команді просто недостатньо досвіду", – заявив один європейський чиновник, зазначивши, що в переговорах 2015 року брало участь близько 200 дипломатів, фінансових та ядерних експертів. "Ми працювали над цим досьє два десятиліття".

Представник Білого дому повідомив, що співробітники Ради національної безпеки, Державного департаменту та Міністерства оборони були присутні в Ісламабаді і продовжують брати участь у процесі.

Інші новини про Іран

Раніше УНІАН повідомляв, що уряд Ірану з презирством відреагував на заяву ЄС про відкриття Ормузької протоки. Іран вживатиме необхідних заходів, щоб Ормузька протока не використовувалася проти них.

Крім того, ми також розповідали, що війна в Ірані не допоможе Путіну перемогти Україну. Російська економіка хоч і відчуває короткий перепочинок на тлі нищівних ударів по Ірану, з кожним днем війни Росія все більше відстає у конкуренції великих держав.

Вас також можуть зацікавити новини: