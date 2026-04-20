Росіяни атакували Україну 'Шахедами': є постраждалі та руйнування інфраструктури

Під атакою була Київська область.

Вночі росіяни знову атакували "Шахедами" низку областей України, є постраждалі та руйнування будинків та інфраструктури.

Зокрема, під атакою була Київська область. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, внаслідок атаки у Броварському районі є постраждалий - чоловік 1974 року народження, його госпіталізовано до місцевої лікарні. Також пошкоджено два приватні будинки.

У ДСНС показали фото наслідків атаки на Київщину. Рятувальники зазначили, що внаслідок атаки виникла пожежа в житловому будинку. При цьому повідомляється, що травмовано 51-річну людину. Постраждалу госпіталізовано, їй надається необхідна медична допомога.

Відео дня

За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, ворог атакував "Шахедом" обʼєкт інфраструктури у місті, триває аварійно-рятувальна операція.

Також внаслідок атаки постраждали багатоповерхові житлові будинки. Водночас постраждалих жителів немає, повідомив він.

Крім того, росіяни били дронами по Харкову. Внаслідок удару по Основʼянському району міста відомо про двох постраждалих, повідомив мер Ігор Терехов.

Атаки РФ - як працює українська ППО

Днями приватна ППО вперше збила реактивний "Шахед". Ворожий дрон летів на швидкості 400 кілометрів за годину, розповів міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, зараз на 19 підприємствах формують приватні групи ППО.

Також Сили безпілотних систем ЗСУ похвалилися, що дрон-перехоплювач із надводної платформи вперше у світі збив ворожий "Шахед".

Як пояснив військовий експерт Павло Нарожний, досягнути 100% збиття ворожих цілей практично нереально.

"Тактика ворога завжди полягає в тому, щоб перевантажити нашу систему ППО. Тобто, грубо кажучи, якщо є певна ділянка, на якій стоїть наша група з 100 дронами-перехоплювачами, а іде 110 "Шахедів", то останні 10 вони ніяк не зіб'ють, бо нема чим збивати", - пояснив він.

