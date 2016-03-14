ЗМІ розкрили план Б України щодо Донбасу: позбавлення бойовиків громадянства і референдум з ОРДО/ОРЛО

Перший - виконання Мінська в обмін на продовження санкцій, передає Ліга.Новости.

Другий план передбачає, що ЄС зменшить або скасує санкції проти РФ. Третій варіант відомий, він був озвучений ще до підписання Мінських угод - війна за окуповану частину Донбасу.

Тиск європейського бізнесу, за словами високопоставлених співрозмовників видання, змушує Париж і Берлін публічно діяти рішучіше, закликаючи Росію і Україну до прогресу. Формально від Москви вимагають більше, але ослаблення або продовження санкцій прив'язують саме до істотних поступок Києва.

Утім, якщо немає виконання базових пунктів Росією - немає і виборів, немає амністії, немає особливих статусів. І якщо ця умова не влаштовує союзників в ЄС (офіційно Вашингтон заявив, що вибори на Донбасі не можна проводити до виведення російських військ і повернення захопленого кордону), то Україна готова змиритися зі слабкою позицією Євросоюзу, зберігши при цьому підтримку Вашингтона.

"Без прогресу з боку Росії ми не підемо на ці вибори. Це позбавлено сенсу. Прогрес ми бачимо, як мінімум, в тому, щоб Москва почала виконувати базові пункти угод. Але навіть цього немає. Триває стрілянина, люди продовжують гинути. Ну і які можуть бути вибори, поки в підвалах продовжують утримувати заручників?"- говорить співрозмовник видання в АП.

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Один з ключових учасників переговорів від України прямо і дослівно відповів на питання про майбутнє Мінських угод: "Або буде по-нашому, або ніяк". За словами високопоставленого чиновника, план Б - це ціла низка рішень, які прогнозовано будуть негативно сприйняті на Заході, але, напевно, будуть позитивно зустрінуті більшою частиною українського суспільства. Послідовність цих дій може бути різною - залежно від ситуації.

Але у випадку рішення ЄС послабити або зняти санкції з РФ вона може виглядати так: формально Україна продовжує брати участь у Мінських переговорах, але вони будуть тривати роками; лінія розмежування на Донбасі де-факто стає повноцінним кордоном; закон про терористичні організації; закон про поразку в правах за злочини проти основ національної безпеки (терористів позбавлять громадянства); всеукраїнський референдум про майбутнє окремих районів Донецької та Луганської областей, окупованих РФ.

Одразу два високопоставлених джерела в МЗС і АП підтвердили ЛІГА.net інформацію про те, що ідея із законом про позбавлення громадянства терористів (за моделлю Франції), одна з версій якої була законодавчо викладена ще в кінці 2014 року (N1297) - знову стає актуальною і опрацьовується фахівцями.

"Ми зіткнемося зі шквалом критики з ЄС. Тому йдеться саме про запасний план, альтернативний. Але ми до нього готові. Так що якщо хтось каже, що альтернативи немає - вона є. Вона завжди була. Але всьому свій час", - кажуть на Банковій.

Мета запасного плану у тому, щоб будь-які спроби Росії впливати на внутрішні процеси в Україні через інтеграцію Донецька і Луганська зазнали краху. Водночас Україна виносить проблему окупованих районів Донбасу за дужки і відкладає повернення захоплених територій до більш слушного часу.