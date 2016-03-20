Головним переговірником щодо звільнення Савченко є США - адвокат

Українську льотчицю, народного депутата Надію Савченко засудять і передадуть Україні, головним переговірником у справі її звільнення є США.

Про це один із адвокатів Савченко Марк Фейгін повідомив у Twitter напередодні судових засідань, на яких очікується оголошення вироку льотчиці.

«Савченко засудять на два десятки років, і в цьому немає сумнівів. Так тут працює пропагандистська машина, у відсутності правосуддя і свободи. Савченко, зрозуміло, передадуть Україні, і з вироком це ніяк не пов'язано, оскільки за майже два роки вдалося зробити процес публічним. Невинність Савченко не секрет ні для тих, хто її судить, ні для тих, хто є замовником цього процесу», - відзначив адвокат.

При цьому він заявив, що «головним переговірником у справі звільнення Савченко є американці, а не Медведчук, який жадає перемоги на дострокових виборах в Україні».

Разом з тим, за словами Фейгіна, «ціна звільнення Савченко так і залишається загадковою, але, втім, про неї ми дізнаємося нескоро. Тут результат все ж таки істотніший, а не витрати».

Також Фейгін зазначив, що цінність захисту, який він організував упродовж процесу над Савченко, можна дізнатися в порівнянні.

«Подивіться на підсумки справ Сенцова, Солошенка та інші», - відзначив адвокат.

За інформацією Фейгіна, скоро Савченко запропонують відмовитися від його послуг і послуг Миколи Полозова «як головних подразників Кремля, щоб не капіталізувати нас її звільненням».

«Заради звільнення Савченко, я запропоную їй піти на поступку з відмовою від нас з Полозовим, тим більше відразу після цього ми зустрінемося в Києві», - відзначив Фейгін.

Він також закликав усіх підтримати льотчицю завтра і післязавтра на 4 GLOBAL DAY #FreeSavchenko.

«Проведіть акції у своїх країнах за звільнення Савченко», – написав адвокат.

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Довідка УНІАН. Савченко в РФ обвинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім силоміць переправили її в Росію. Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

Прокуратура вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі. Суд у російському Донецьку вирішив почати оголошення вироку 21-22 березня.