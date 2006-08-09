Скільки отримують українські миротворці в Косово і Ліберії

Українські миротворці отримують найменше грошове забезпечення.

Про це в інтерв’ю кореспонденту УНІАН повідомив начальник Центру поточних операцій Генерального штабу ЗСУ, генерал-майор Сергій БЕЗЛУЩЕНКО (керує всіма миротворчими контингентами України).

«На сьогоднішній день українські миротворчі контингенти отримують якщо не найменше, то значно менше, ніж в середньому військовослужбовці інших миротворчих контингентів. На жаль, це так», - сказав С.БЕЗЛУЩЕНКО.

«Я думаю, це питання повинно бути розглянуто на відповідному рівні, для того, щоб збільшити оплату наших миротворців», - додав він.

С.БЕЗЛУЩЕНКО поінформував, що, відповідно до укладених договорів, всім країнам, які беруть участь у миротворчих місіях під егідою ООН, виплачуються компенсації.

«Не можу сказати скільки, наприклад, заробляє миротворчий контингент в Ліберії, оскільки немає таких даних, але більшу частину грошей, зароблених миротворцями, держава забирає», - підкреслив він.

За його словами, солдат отримує близько 600 доларів на місяць, офіцер – близько 900 доларів, при чому ця сума приблизно однакова як для військовослужбовців, які перебувають в Косовому, так і для тих, які в Ліберії. «Відповідною постановою в Ліберії збільшили грошове забезпечення на 10%, але, враховуючи складний клімат, цього не достатньо», - сказав С.БЕЗЛУЩЕНКО.

Він також повідомив, що грошове утримання миротворцям у гривнях нараховується від суми, яку він отримував в Україні, але без надбавки 33%. «Це питання необхідно врегулювати, адже саме за ці гроші живе родина миротворця. Я вважаю, що треба подавати відповідні пропозиції до ВР та Кабміну. Чому ми повинні платити миротворцю, який виконує завдання за кордоном, на 33% менше, ніж в Україні», - сказав С.БЕЗЛУЩЕНКО.

Він також повідомив, що життя та здоров’я українських миротворців страхує страхова компанія «Оранта» - у разі загибелі військовослужбовця його сім’я отримує близько 100 тис. доларів, а при пораненні, в залежності від групи інвалідності, - від 30 до 70 тис. доларів.

Водночас він зауважив, що, не зважаючи на це, стоїть черга офіцерів і солдат контрактної служби, які хотіли б взяти участь в миротворчій місії.

«Це досвід, мовна підготовка, і матеріальна сторона має не останнє значення», - додав генерал.