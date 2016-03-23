У США здивовані, що Україна пускає російських спостерігачів ОБСЄ на свою територію після вторгнення РФ

Про це він повідомив у Twitter під час спілкування з користувачами соціальної мережі.

"Враховуючи вторгнення РФ, вражає, що Україна дозволяє росіянам служити нарівні з іншими спостерігачами", - заявив Беєр.

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Як зазначив посол, у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні працюють мультинаціональні команди, керівники яких перевіряють звіти - контроль якості та забезпечення надійності.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року місія ОБСЄ заявляла про 36 спостерігачів з Російської Федерації, які працюють у складі ПММ в Україні.

Нагадаємо, що російська сторона у Спільному центрі координації та контролю у свою чергу не надала місії ОБСЄ відповіді щодо плану виконання домовленостей, досягнутих у Мінську 2 березня, про протимінну діяльність та заборону навчань з бойовою стрільбою на Донбасі.

2 березня Тристороння контактна група підписала в Мінську угоду про припинення навчань у 30 км від лінії зіткнення.

Крім того, група узгодила технічні аспекти розмінування на 12 ділянках на Донбасі. В документі розписано всі аспекти роботи з розмінування, включаючи огородження і маркування територій, уражених мінами в безпосередній близькості від контрольно-пропускних пунктів.

Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік заявив, що збройні сили і формування всіх сторін на Донбасі повинні до 31 березня забезпечити позначення й огородження 12 районів для розмінування.