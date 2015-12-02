В ОБСЄ назвали кількість російських спостерігачів, які працюють в Україні

Про це йдеться у звіті місії про роботу СММ ОБСЄ станом на сьогодні, фотокопія якого розміщена у Facebook.

Зазначається, що на даний час у складі місії працюють 1009 осіб, з яких 651 - це міжнародні спостерігачі. Також до складу місії входять громадяни України, чисельність яких складає 281 особу, та ще додатково 77 закордонних співробітників.

Серед іноземців у місії працюють представники понад 40 країн. Серед міжнародних спостерігачів кількість чоловіків складає 542 особи, жінок - 109 осіб.

Найбільше спостерігачів зі Сполучених Штатів - 57 представників. На другому місці представники з РФ - 36 осіб, а на третьому представники з Польщі - 30 осіб.

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Місія зазначає, що вона не проводить розслідування, а звітує про факти; що вона не доставляє гуманітарну допомогу, а сприяє її доставці. У місії наголошують, що зупинити обстріли на Донбасі повинні сторони військового конфлікту, а не спостерігачі ОБСЄ.

Довідка УНІАН. СММ ОБСЄ складається з неозброєних цивільних спостерігачів, а також міжнародних працівників з держав-учасниць ОБСЄ, їм допомагають співробітники з України.

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Команди спостерігачів працюють позмінно, щоб забезпечити присутність на місцях 24 години на добу, сім днів на тиждень.

Головний офіс Місії розташований у Києві; спостерігачі працюють у Дніпропетровську, Донецьку, Івано-Франківську, Києві, Луганську, Львові, Одесі, Харкові, Херсоні та Чернівцях.