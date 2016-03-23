Савченко заборонила адвокатам оскаржувати вирок та просити помилування (лист)

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це адвокат українки Марк Фейгін заявив під стінами СІЗО-3 після зустрічі з Савченко, посилаючись на листи полонянки.

Так, в одному з листів Савченко забороняє адвокатам подавати апеляцію на рішення суду, прохання про помилування, визнання провини від її імені або від імені захисників, а також здійснювати будь-які дії без її дозволу.

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«У разі порушення моєї волі буду розцінювати це як зраду з вашого боку з автоматичною відмовою від вас як від адвоката після таких дій. Я вимагаю, як і раніше, здійснювати мій захист максимально відкрито у юридичній, політичній і медійної частини», - написала Савченко, заяву якої зачитав Фейгін.

Він підкреслив, що Савченко не хоче подавати прохання про помилування, але, якщо цей спосіб їй буде запропоновано, то, за словами захисника, «вона буде його обговорювати з адвокатами, щоб прийняти юридичне рішення».

Як повідомляв УНІАН, 22 березня суд у Росії засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд присудив Савченко штраф у розмірі 30 тис. рублів за «незаконний перетин кордону».

Після оголошення вироку льотчиця заявила, що з 6 квітня відновить сухе голодування, вимагаючи свого повернення до України.

Президент України Петро Порошенко заявив, що робить все можливе для повернення Савченко, і готовий передати Росії двох російських спецназівців Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва, затриманих за їх участь у збройній агресії проти України. Судовий розгляд їх справ перебуває на фінальній стадії.

22 березня віце-президент США Джозеф Байден під час телефонної розмови з Порошенком заявив, що держсекретар США Джон Керрі під час візиту в Москву донесе до російської влади сигнали про негайне звільнення Савченко. Візит держсекретаря США до РФ заплановано на 23-24 березня.