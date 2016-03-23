Савченко заборонила адвокатам оскаржувати вирок та просити помилування (лист)

14:34, 23 березня 2016
Політика
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Засуджена в РФ українська льотчиця Надія Савченко заборонила своїм адвокатам подавати апеляцію на вирок суду та прохання про помилування.

REUTERS

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це адвокат українки Марк Фейгін заявив під стінами СІЗО-3 після зустрічі з Савченко, посилаючись на листи полонянки.

Так, в одному з листів Савченко забороняє адвокатам подавати апеляцію на рішення суду, прохання про помилування, визнання провини від її імені або від імені захисників, а також здійснювати будь-які дії без її дозволу.

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 «У разі порушення моєї волі буду розцінювати це як зраду з вашого боку з автоматичною відмовою від вас як від адвоката після таких дій. Я вимагаю, як і раніше, здійснювати мій захист максимально відкрито у юридичній, політичній і медійної частини», - написала Савченко, заяву якої зачитав Фейгін.

twitter.com/mark_feygin

Він підкреслив, що Савченко не хоче подавати прохання про помилування, але, якщо цей спосіб їй буде запропоновано, то, за словами захисника, «вона буде його обговорювати з адвокатами, щоб прийняти юридичне рішення».

Як повідомляв УНІАН, 22 березня суд у Росії засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд присудив Савченко штраф у розмірі 30 тис. рублів за «незаконний перетин кордону».

Після оголошення вироку льотчиця заявила, що з 6 квітня відновить сухе голодування, вимагаючи свого повернення до України.

Президент України Петро Порошенко заявив, що робить все можливе для повернення Савченко, і готовий передати Росії двох російських спецназівців Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва, затриманих за їх участь у збройній агресії проти України. Судовий розгляд їх справ перебуває на фінальній стадії.

22 березня віце-президент США Джозеф Байден під час телефонної розмови з Порошенком заявив, що держсекретар США Джон Керрі під час візиту в Москву донесе до російської влади сигнали про негайне звільнення Савченко. Візит держсекретаря США до РФ заплановано на 23-24 березня.

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