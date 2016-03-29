Білоцерковець заявляє, що просив Фірсова відкликати заяву про вихід з фракції БПП

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", коментуючи ситуацію навколо дострокового припинення повноважень Миколи Томенка і Фірсова.

"Я був присутній на тому з'їзді (БПП, що вирішив позбавити Томенка й Фірсова мандатів - УНІАН). Я це не заперечую. Але треба, щоб Єгор давав оцінку цій ситуації. Я йому дзвонив, просив і казав, щоб він реагував на те, щоб він забрав заяву про вихід з фракції. Я не розумію, який там був конфлікт, якщо говорити про внутрішню складову фракції. Це дуже важко коментувати... У мене є своя позиція і я буду її висловлювати", – зазначив він.

Також Білоцерковець, що до цього працював директором департаменту з благоустрою Київської міської державної адміністрації, зазначив, що й надалі буде "захищати інтереси киян".

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"Останні півтора року я захищав інтереси киян, будучи директором департаменту благоустрою. Я буду продовжувати свою роботу в статусі радника на громадських засадах", - сказав депутат.

Він також додав: "Я впевнений, що зможу відстоювати інтереси киян і кримчан. Я зараз єдиний представник Севастополя у ВР. Для севастопольців це важливо".

За словами Білоцерковеця, те, що він сьогодні побачив у Верховній Раді, йому "не дуже сподобалося".

"Тут багато анархічних рухів. Тут необхідно щось змінювати, щоб парламент краще працював", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 28 березня Центральна виборча комісія затвердила рішення з'їзду БПП від 25 березня про позбавлення мандатів нардепів Фірсова та Томенка, зареєструвавши замість них Олександра Бригинця та Білоцерковця.