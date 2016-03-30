За рік роботи Рада ухвалила лише два закони зі сфери охорони здоров’я – нардеп "Відродження"

Про це з парламентської трибуни заявив народний депутат з групи "Партія "Відродження", член Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Андрій Шипко.

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За словами нардепа, його колеги захопилися коаліційними переговорами та кулуарними домовленостями, а чи не найбільше від цього потерпає сфера охорони здоров‘я.

"У нас зараз розмови тільки про новий Кабмін, який, нібито, вирішить всі питання, безвізовий режим, як панацею для українців, та про нову коаліцію. Але я запитую – що це нам дасть? Хіба ціни на ліки впадуть? Тарифи зменшаться? Життя покращиться? В той же час у парламенті є закони, які необхідно приймати, незалежно від того, чи буде нова коаліція і новий уряд. У комітеті з питань охорони здоров‘я є напрацьований ключовий пакет законопроектів, на який чекає медична галузь. При цьому за більше ніж рік роботи парламенту було ухвалено тільки два закони по медичній галузі", – констатував нардеп.

Андрій Шипко перерахував законопроекти, які конче потрібно ухвалити на цій сесії.

"Проект закону, який надасть більшої самостійності медичним закладам, щоб вони могли ефективно працювати, а не заробляли на людях. Треба прийняти закон про доплати медичним працівникам, особливо у сільській місцевості, який пройшов уже перше читання. Треба також на законодавчому рівні затвердити гарантований державою обсяг медичної допомоги – це те, що безкоштовно треба надавати кожному українцю",- заявив народний депутат.

Також Андрій Шипко наголосив, що депутати повинні якомога швидше навести лад в тарифах, надати допомогу аграріям та підтримати освіту.

"Всі необхідні для цього законодавчі акти є. Фракція "Партія "Відродження" вже зареєструвала необхідні законопроекти. Потрібно їх виносити у сесійну залу та негайно приймати. Я закликаю всіх народних депутатів до об‘єднання заради країни. Хіба зміни до системи охорони здоров‘я – це політичне питання? Хіба для того, щоб їх ухвалити потрібна коаліція, уряд чи парламентська більшість? Ні! Тут потрібне лише усвідомлення нагальної необхідності змін", – заявив представник групи "Відродження".