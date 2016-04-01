Порошенко пообіцяв Байдену призначити генпрокурора, який "заслуговуватиме довіру"

Про це йдеться у повідомленні Білого Дому за підсумками зустрічі Байдена з Порошенком.

Глава Української держави поінформував Байдена про коаліційні переговори щодо формування нового українського уряду, який повинен бути відданим реалізації програми реформ, включаючи відповідні вимоги Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу. Новий уряд повинен бути прихильним і повному виконанню зобов'язань по Мінським угодам.

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"Президент Порошенко також відзначив свою налаштованість щодо призначення нового генерального прокурора, який заслуговуватиме довіру", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у прес-службі президента України за підсумками зустрічі Порошенка з Байденом заявили, що віце-президент США вважає, що формування нового уряду, зорієнтованого на реформи і співпрацю з МВФ, відкриватиме можливості для виділення Україні третього траншу кредитних гарантій у розмірі 1 млрд доларів США, а також допомоги інших міжнародних фінансових інституцій.

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Нагадаємо, вранці 29 березня Верховна Рада відправила скандального генерального прокурора Віктора Шокіна у відставку.

Перед самим своїм звільненням Шокін встиг звільнити з органів прокуратури свого заступника та прокурора Одеської області Давида Сакварелідзе, з яким у нього був тривалий конфлікт.